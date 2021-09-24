Щирість і пристрасність: західні дипломати оцінили виступ Зеленського в ООН

Ця промова вирізняється в потоці слів, що лунали на Генасамблеї ООН, - написав Рей у Твіттері. - Я вітаю Президента Зеленського за його відвертість, щирість і чесність

Постійний представник Канади при ООН Боб Рей назвав виступ Президента Володимира Зеленського на 76-й сесії Генасамблеї ООН щирим і відвертим.

"Ця промова вирізняється в потоці слів, що лунали на Генасамблеї ООН, - написав Рей у Твіттері. - Я вітаю Президента Зеленського за його відвертість, щирість і чесність".

Своєю чергою Державний департамент США відзначив пристрасність виступу Президента України.

"Зеленський виступив з пристрасним зверненням на Генасамблеї ООН. Ми згодні, що справжня прихильність принципам ООН означає реагування на російську окупацію Криму та примусове голосування громадян України на виборах до Державної думи Росії".

Як повідомлялося, 22 вересня Володимир Зеленський виступив у загальних дебатах генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Президент зокрема закликав "оживити" ООН та її статут, зауваживши, що Організація проявила слабкість у боротьбі з пандемією коронавірусу, проігнорувала участь у Кримській платформі, а також належним чином не зреагувала на роздачу Росією паспортів жителям окупованих територій України та втягнення громадян України у вибори Держдуми.