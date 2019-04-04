У Бразилії близнюки не зізналися, хто з них батько дитини. Аліменти платитимуть обидва
Відповідачі відмовилися добровільно повідомити, хто з них двох є батьком дівчинки - таким чином вони сподівалися уникнути виплати аліментів на утримання дитини, повідомляє BBС.
Брати-близнюки - в матеріалах суду їхні імена позначені як Фернандо і Фабрісіо, а прізвище не розкривається відповідно до вимог закону - ходили на побачення з жінками по черзі, видаючи себе один за одного - тому мати дівчинки не знає, від кого з них двох вона завагітніла.
Суддя заявив, що приховуючи правду, відповідачі позбавили дівчинку права знати, хто є її біологічним батьком. Суд постановив вписати у свідоцтво про народження в графу "батько" імена обох чоловіків.
Кожен з близнюків буде виплачувати на утримання дитини 230 реалів (близько 60 доларів США) щомісяця - ця сума становить 30% від мінімальної зарплати в Бразилії.
Таким чином, дівчинка буде отримувати у два рази більше аліментів.
Суддя заявив, що приховуючи правду, відповідачі позбавили дівчинку права знати, хто є її біологічним батьком. Суд постановив вписати у свідоцтво про народження в графу "батько" імена обох чоловіків.
Кожен з близнюків буде виплачувати на утримання дитини 230 реалів (близько 60 доларів США) щомісяця - ця сума становить 30% від мінімальної зарплати в Бразилії.
Таким чином, дівчинка буде отримувати у два рази більше аліментів.
"Один з відповідачів намагався зловмисно ввести суд в оману і приховати факт свого батьківства. Згідно із законом, така мерзенна поведінка має бути покарана", - заявив суддя.
У матеріалах справи стверджується, що близнюки використовували свою схожість, аби обманювати жінок — ходили на побачення, видаючи себе один за одного, щоб кожен мав можливість бути з якомога більшою кількістю партнерок.
Коли "подруги" ловили їх на зраді, брати також користувалися своєю схожістю як прикриттям, заявляючи розгніваним жінкам: "Це був не я, це він".
Нагадаємо, що у Небрасці 61-річна жінка стала сурогатною матір’ю для подружжя свого сина та його чоловіка.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Канаді зняли фільм рідкісною мовою, якою володіє близько 20 людей у світі, - ВІДЕО
- ВІДЕО Глава Держприкордонслужби про "євробляхи": Черги на кордонах практично зникли
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- Маятник Фуко для України
- Журналіст з автоматом. Олександр Махов: Коли пішов на війну, став для мами "карателем" і "вбивцею""В якийсь момент, коли ми знімали проросійські акції, показували, що відбувається, на нас "дивилися вовком" ті самі люди, права яких ми вчора захищали. Їм неважливо було, що у тебе на мікрофоні. Всі українські ЗМІ сприймалися, як ворожі"