У США жінка народила дитину своєму сину-гею та його чоловіку

Це було 2 роки тому, тоді її пропозиція залишалася свого роду жартом у сім’ї, а не реалістичним варіантом розвитку подій

У Небрасці 61-річна жінка стала сурогатною матір’ю для подружжя свого сина та його чоловіка.

Сесіль Еледж минулого тижня народила дочку своєму сину Метью Еледжу і його чоловіку Еліоту Дугерті. Дівчинку назвали Ума Луїза, повідомляє "Громадське".

Сперму для запліднення надав Метью, а яйцеклітину - сестра Еліота, відтак обидва чоловіки є генетичними батьками.

Пані Еледж розповіла, що вона запропонувала стати сурогатною матір’ю, коли її син з чоловіком вперше сказали, що вони хочуть створити сім’ю.

"Звичайно, всі вони сміялися", - пригадує жінка.



Фото:Twitter

Це було 2 роки тому, тоді її пропозиція залишалася свого роду жартом у сім’ї, а не реалістичним варіантом розвитку подій.

"Це просто здавалося красивим жестом з її боку, Вона така безкорислива жінка", - пригадує пан Еліот.

Однак коли вони з чоловіком почали вивчати варіанти, аби мати дитину, лікарі сказали, що це може бути життєздатний варіант. Після низки тестів жінці дозволили стати сурогатною матір’ю.

"Я дуже стежу за здоров’ям, Не було ніяких причин сумніватися, що я можу виносити дитину", - сказала вона.

Пан Дугерті зазначив, що хоч гетеросексуальні пари можуть вважати штучне запліднення останньою інстанцією, для них це була "єдина надія" на біологічну дитину.

Нагадаємо, що Україна опинилася на 95-му місці в глобальному індексі гей-туризму, який щорічно складає берлінський ресурс Spartacus International Gay Guide.