Україна посіла 95-е місце в рейтингу гей-туризму
Перше місце в рейтингу Spartacus Gay Travel Index 2019 поділили Португалія, Канада і Швеція, повідомляє "Громадське".
Також прогрес продемонстрували Австрія і Мальта, які ще з низкою країн поділяють 4-е місце. Ці дві країни піднялися в індексі завдяки легалізації одностатевих шлюбів.
Серйозне поліпшення своїх позицій продемонструвала Індія - завдяки декриміналізації гомосексуалізму та "поліпшенню соціального клімату" країна піднялась зі 104-го на 57-е місце.
Навпаки погіршили свої позиції США і Бразилія: як зазначають автори рейтингу, через ініціативи правих консервативних урядів щодо обмеження прав ЛГБТ.
"У число найбільш небезпечних країн для ЛГБТ-мандрівників у 2019 році знову входять Саудівська Аравія, Іран, Сомалі і Чеченська Республіка в Росії, де гомосексуальні люди широко переслідуються і перебувають під загрозою смерті", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що разом з Україною 95-е місце рейтингу поділяють Вірменія, Кабо-Верде, Габон, Грузія, Гондурас, Киргизстан, Перу та Філіппіни.
Spartacus Gay Travel Index 2019 складається на основі 14 факторів, серед яких дозвіл або заборона одностатевих шлюбів, наявність антидискримінаційних законів, загальна ситуація із дискримінацією ЛГБТ, наявність кримінального переслідування за гомосексуалізм тощо.
Раніше в Amnesty International заявили, що спільнота ЛГБТ є єдиною в Україні, що не може провести жодну акцію без допомоги поліції.
Нагадаємо, що 30 січня у Нью-Йорку двоє геїв з України офіційно зареєстрували шлюб. Побратися у США вони були змушені через нетолерантне ставлення до таких шлюбів на батьківщині.
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