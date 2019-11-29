БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНовий завод побудують поблизу Шанхаю, на ньому працюватимуть 3 тисячі співробітників. За даними Bloomberg, BMW і Great Wall будуть володіти спільним підприємством на рівних умовах - по 50%.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
BMW і Great Wall побудують у Китаї завод з виробництва електрокарів
Завершити будівництво заводу вартістю 650 млн євро планують у 2022 році
Фото: asa100.com
Автоконцерни BMW і Great Wall заявили, що побудують у Китаї завод із виробництва електромобілів потужністю 160 тисяч авто на рік, повідомляє "Економічна правда".
Зазначається, що завершити будівництво заводу вартістю 650 млн євро планують у 2022 році.
Новий завод побудують поблизу Шанхаю, на ньому працюватимуть 3 тисячі співробітників.
За даними Bloomberg, BMW і Great Wall будуть володіти спільним підприємством на рівних умовах - по 50%.
Про те, що BMW уклало угоду про створення спільного підприємства з виробництва електромобілів бренду Mini з Great Wall Motor, стало відомо в липні цього року.
Читайте також: Ілон Маск показав електричний пікап Cybertruck
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
29 11 2019 14:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?