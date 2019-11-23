Ілон Маск показав електричний пікап Cybertruck. Ціна - від $ 39 900
У топової комплектації машина може розганятися з нуля до 100 км / год за 2,9 секунд, перевозити до 1,6 тонн (в топової конфігурації). Запас ходу також відрізняється від конфігурації:
- до 400 км за $ 39 900;
- до 480 км за $ 49 900;
- до 800 км за $ 69 900.
У броньованому пікапі будуть доступними всі ті ж інноваційні функції, що і в існуючих версіях автомобілів Tesla: автопілот, самостійне паркування та т.д.
Компанія вже приймає замовлення на сайті: потрібно залишити депозит у розмірі $ 100. Виробництво автомобіля почнеться ще нескоро: в кінці 2021 року, передає AIN.UA.
Нетиповий дизайн Cybertruck
Cybertruck відрізняється незграбним футуристичним дизайном. І не можна сказати, що він всім сподобався. Mashable прямо називає його «дуже потворним».
Користувачі в Twitter жартують щодо того, що так могла б виглядати машина майбутнього, якби хтось перезнімав «Світлячок» з маленьким бюджетом.
The Next Web порівнює автомобіль з «Бетмобіль» з фільмів Крістофера Нолана про Бетмена.
Сам Ілон Маск раніше в інтерв'ю Recode говорив, що його кіберпанк-пікап створювався під впливом фільму «Той, що біжить по лезу», і що йому неважливо, чи захочуть люди його купити.
Автомобіль, за словами творців - досить міцний, його корпус зроблений з товстої нержавіючої сталі, з броньованим склом. У Tesla демонстрували його міцність за допомогою ударів кувалдою і стверджували, що воно здатне витримати постріл з пістолета. Однак на самій презентації, коли керівник по дизайну Франц фон Хольцхаузен метнув в скло металева куля, воно тріснуло, зазначає The Verge.
На презентації Ілон Маск також показав квадроцикл, який вміщується в кузові машини і може там заряджатися.
Нагадаємо, що початок будівництва заводу заплановано на перший квартал 2020 року. Він розташовуватиметься у невеликому населеному пункті Грюнгайде, приблизно за 40 км на південний схід від Берліна.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?