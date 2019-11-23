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Ілон Маск показав електричний пікап Cybertruck. Ціна - від $ 39 900

21 листопада засновник Tesla Ілон Маск представив перший пікап, який буде виробляти компанія. Він називається Cybertruck, працює на електриці, а ціни на нього в США стартують від $ 39 900.
Ілон Маск показав електричний пікап Cybertruck. Ціна - від $ 39 900 Ілон Маск. Фото: Getty

У топової комплектації машина може розганятися з нуля до 100 км / год за 2,9 секунд, перевозити до 1,6 тонн (в топової конфігурації). Запас ходу також відрізняється від конфігурації:

  • до 400 км за $ 39 900;
  • до 480 км за $ 49 900;
  • до 800 км за $ 69 900.

У броньованому пікапі будуть доступними всі ті ж інноваційні функції, що і в існуючих версіях автомобілів Tesla: автопілот, самостійне паркування та т.д.

Компанія вже приймає замовлення на сайті: потрібно залишити депозит у розмірі $ 100. Виробництво автомобіля почнеться ще нескоро: в кінці 2021 року, передає AIN.UA.

Нетиповий дизайн Cybertruck

Cybertruck відрізняється незграбним футуристичним дизайном. І не можна сказати, що він всім сподобався. Mashable прямо називає його «дуже потворним».

Користувачі в Twitter жартують щодо того, що так могла б виглядати машина майбутнього, якби хтось перезнімав «Світлячок» з маленьким бюджетом.

The Next Web порівнює автомобіль з «Бетмобіль» з фільмів Крістофера Нолана про Бетмена.

Сам Ілон Маск раніше в інтерв'ю Recode говорив, що його кіберпанк-пікап створювався під впливом фільму «Той, що біжить по лезу», і що йому неважливо, чи захочуть люди його купити.

Автомобіль, за словами творців - досить міцний, його корпус зроблений з товстої нержавіючої сталі, з броньованим склом. У Tesla демонстрували його міцність за допомогою ударів кувалдою і стверджували, що воно здатне витримати постріл з пістолета. Однак на самій презентації, коли керівник по дизайну Франц фон Хольцхаузен метнув в скло металева куля, воно тріснуло, зазначає The Verge.

На презентації Ілон Маск також показав квадроцикл, який вміщується в кузові машини і може там заряджатися.

Нагадаємо, що початок будівництва заводу заплановано на перший квартал 2020 року. Він розташовуватиметься у невеликому населеному пункті Грюнгайде, приблизно за 40 км на південний схід від Берліна.

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23 11 2019 14:30
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