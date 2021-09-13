НОВИНИКомпанія BMW China Automotive Trading відкличе з китайського ринку 142 754 імпортованих автомобілі через потенційні ризики витоку палива.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
BMW відкликає з Китаю понад 142 тисячі авто
Днями вже розпочалося відкликання автомобілів 3-ї серії, а відкликання інших транспортних засобів стартує з 29 жовтня
Фото: domkrat.by
Про це повідомляє Сіньхуа.
Згідно із заявою, опублікованою Державним управлінням КНР з регулювання ринку, відкликанню підлягають автомобілі моделей 116i, 118i, 120i, 125i, 218i, 220i, 320i, 325i, 328i, 330i, 340i, 420i, 428i, 430i, 435i, 440i, M135i, M2 , M235i, M3, M4 і Active Hybrid 3, випущені в період з 7 вересня 2011 року по 30 квітня 2016 року.
Недоліки, пов'язані з конструкцією і процесом виготовлення паливних баків, можуть привести до витоку палива при заправці баків повністю, що створить загрозу для безпеки.
Днями вже розпочалося відкликання автомобілів 3-ї серії, а відкликання інших транспортних засобів стартує з 29 жовтня.
Автовиробник перевірить стан відкликаних автомобілів і безкоштовно замінить несправні деталі.
Як повідомлялося, через проблеми з подушками безпеки японські концерни Toyota і Honda змушені відкликати близько шести мільйонів авто.
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13 09 2021 10:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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