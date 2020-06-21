BMW та Mercedes припиняють спільну розробку безпілотних авто Відповідне рішення було прийнято "після ретельного аналізу" і є результатом "взаємного і дружньої угоди"

Після переговорів обидві сторони прийшли до висновку, що, "з огляду на обсяг витрат, пов'язаних зі створенням спільної технологічної платформи, а також поточних ділових і економічних умов, час не підходить для успішного здійснення співробітництва", - йдеться у повідомленні.

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Німецький автовиробник BMW оголосив про припинення співпраці з Mercedes у сфері розробки безпілотних авто. Про це повідомляється в прес-релізі компанії, зазначає "Економічна правда". Відповідне рішення було прийнято "після ретельного аналізу" і є результатом "взаємного і дружньої угоди". Обидві компанії не виключають, що в майбутньому цей напрямок роботи буде відновлено. У прес-релізі повідомляється, що незважаючи на "значні успіхи" компанії не змогли провести експертні обговорення та домовитися з постачальниками про технологічні дорожні карти. Після переговорів обидві сторони прийшли до висновку, що, "з огляду на обсяг витрат, пов'язаних зі створенням спільної технологічної платформи, а також поточних ділових і економічних умов, час не підходить для успішного здійснення співробітництва", - йдеться у повідомленні. Читайте також: Volkswagen проінвестував 2,6 мільярда доларів в розбробника безпілотних авто

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