Volkswagen проінвестував 2,6 мільярда доларів в розбробника безпілотних авто
Про це повідомляє "Економічна правда", посилаючись на "Reuters".
Argo, заснована у 2016 році Брайаном Салескі і Пітером Рандером, заразконтролюється VW і Ford Motor Co, які зробили початкові інвестиції в Argo одразу після його заснування.
Детальна інформація про інвестиції в VW, яка не включає в себе угоду про купівлю в Ford акцій Argo на 500 мільйонів доларів, була оголошена в липні минулого року.
За словами Салескі, угода передбачає передачу Argo відділу VW по безпілотним авто, що базується в Мюнхені, що збільшує штат Argo до більш ніж 1000 чоловік.
Минулого тижня VW повідомив, що його наглядова рада схвалила кілька проєктів в рамках багатомільярдного альянсу з Ford, який також був оголошений в липні минулого року.
У 2018 році компанія Ford створила компанію Ford Autonomous Vehicles LLC , зобов'язавшись інвестувати 4 мільярди доларів до 2023 року, і шукала зовнішніх інвесторів, щоб допомогти розділити зростаючі витрати на розробку автономних транспортних засобів.
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