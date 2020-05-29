Nissan у грудні закриє свій завод у Барселоні
Про це повідомляє El Pais, передає Укрінформ.
"Компанія Nissan офіційно оголосила уряду про своє рішення закрити завод у Барселоні, що призведе до звільнення близько 3 000 людей", - йдеться у повідомленні.
Голова Європейського відділення Nissan Джанлука де Фічі аргументував це рішення відсутністю економічної доцільності подальшого функціонування виробництва для компанії.
За його словами, виробництво на заводі припиниться у грудні.
Своєю чергою уряд Іспанії вже запропонував японській компанії створити робочу групу для пошуку альтернативних варіантів розвитку виробництва.
Нагадаємо, що старт космічного корабля Crew Dragon V2 компанії SpaceX з двома астронавтами на борту відклали через грозовий фронт, який міг завадити аварійній посадці у разі нештатної ситуації.
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