Nissan у грудні закриє свій завод у Барселоні

"Компанія Nissan офіційно оголосила уряду про своє рішення закрити завод у Барселоні, що призведе до звільнення близько 3 000 людей"

Компанія Nissan офіційно повідомила уряд Іспанії про рішення закрити виробництво на заводі у Барселоні.

Про це повідомляє El Pais, передає Укрінформ.

"Компанія Nissan офіційно оголосила уряду про своє рішення закрити завод у Барселоні, що призведе до звільнення близько 3 000 людей", - йдеться у повідомленні.

Голова Європейського відділення Nissan Джанлука де Фічі аргументував це рішення відсутністю економічної доцільності подальшого функціонування виробництва для компанії.

За його словами, виробництво на заводі припиниться у грудні.

Своєю чергою уряд Іспанії вже запропонував японській компанії створити робочу групу для пошуку альтернативних варіантів розвитку виробництва.

Нагадаємо, що старт космічного корабля Crew Dragon V2 компанії SpaceX з двома астронавтами на борту відклали через грозовий фронт, який міг завадити аварійній посадці у разі нештатної ситуації.