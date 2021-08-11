Бодібілдер зі Львівщини здобув срібну медаль на чемпіонаті світу в Іспанії

Сьогодні, 8 листопада, в Іспанії завершився чемпіонат світу з бодібілдингу. Срібну медаль на змаганнях виборов представник Львівщини Михайло Павлюк. Вихованець тренера Кирила Худаєва посів друге місце у бодібілдингу серед чоловіків у ваговій категорії до 90 кг

На чемпіонаті світу з бодібілдингу в Іспанії срібну медаль виборов представник Львівщини Михайло Павлюк.

Про це у Фейсбуці повідомило управління молоді і спорту Львівської ОДА, передає Укрінформ.

"Сьогодні, 8 листопада, в Іспанії завершився чемпіонат світу з бодібілдингу. Срібну медаль на змаганнях виборов представник Львівщини Михайло Павлюк. Вихованець тренера Кирила Худаєва посів друге місце у бодібілдингу серед чоловіків у ваговій категорії до 90 кг", - зазначається в повідомленні.

Як інформують в ОДА, 31-річний Михайло Павлюк – майстер спорту України. Аби потрапити на чемпіонат світу, уродженець Коломиї спочатку став чемпіоном України. На світовому чемпіонаті Михайла обійшов лише іранець на два очки.

Як повідомлялося, раніше ще один представник Львівщини - Володимир Андреїшин – здобув срібну нагороду на чемпіонаті світу з бодібілдингу та фітнесу в Іспанії. Він змагався у класичному бодібілдингу серед чоловіків у ростовій категорії понад 180 см.