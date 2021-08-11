СПОРТ НОВИНИНа чемпіонаті світу з бодібілдингу в Іспанії срібну медаль виборов представник Львівщини Михайло Павлюк.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бодібілдер зі Львівщини здобув срібну медаль на чемпіонаті світу в Іспанії
Сьогодні, 8 листопада, в Іспанії завершився чемпіонат світу з бодібілдингу. Срібну медаль на змаганнях виборов представник Львівщини Михайло Павлюк. Вихованець тренера Кирила Худаєва посів друге місце у бодібілдингу серед чоловіків у ваговій категорії до 90 кг
Фото: з вільного доступу
Про це у Фейсбуці повідомило управління молоді і спорту Львівської ОДА, передає Укрінформ.
"Сьогодні, 8 листопада, в Іспанії завершився чемпіонат світу з бодібілдингу. Срібну медаль на змаганнях виборов представник Львівщини Михайло Павлюк. Вихованець тренера Кирила Худаєва посів друге місце у бодібілдингу серед чоловіків у ваговій категорії до 90 кг", - зазначається в повідомленні.
Як інформують в ОДА, 31-річний Михайло Павлюк – майстер спорту України. Аби потрапити на чемпіонат світу, уродженець Коломиї спочатку став чемпіоном України. На світовому чемпіонаті Михайла обійшов лише іранець на два очки.
Як повідомлялося, раніше ще один представник Львівщини - Володимир Андреїшин – здобув срібну нагороду на чемпіонаті світу з бодібілдингу та фітнесу в Іспанії. Він змагався у класичному бодібілдингу серед чоловіків у ростовій категорії понад 180 см.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
08 11 2021 16:05 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО NAVI - чемпіони PGL Major Stockholm 2021
- ВІДЕО НБА: "Сакраменто" Леня і "Торонто" Михайлюка знову перемогли
- ВІДЕО Світоліна перемогла на турнірі WTA в Чикаго
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
- Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат ГассієвБій Олександр Усик - Мурат Гассієв - це протистояння діаметрально протилежних стилів. Увечері 21 липня на кону стоятиме все
No articles