Стали відомі всі учасниці Підсумкового турніру WTA у парному розряді WTA Finals у Гвадалахарі (Мексика) пройде 10-17 листопада

Алекса Гуарачі (Чилі) та Дезіре Кравчик (США), Дарія Юрак (Хорватія) та Андрія Клепач (Словенія), Шарон Фішман (Канада) та Джуліана Олмос (Мексика) посіли останні три вільні місця у списку учасниць WTA Finals у парному розряді.

Фото: firtka.if.ua

Про це повідомляє BTU, передає Укрінформ. "Пари Корі Гауфф та Кеті Макнеллі (США), а також Габріела Дабровські та Луїза Стефані (Канада/Бразилія) також кваліфікувалися на Підсумковий турнір, однак відмовилися від участі. Наступну позицію у рейтингу посідають українка Надія Кіченок та Ралука Олару з Румунії", - зазначається у повідомленні. Список учасниць Підсумкового турніру WTA у парному розряді: 1. Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехія) 2. Суко Аояма/Ена Сібахара (Японія) 3. Се Шувей/Елізе Мертенс (Китайський Тайбей/Бельгія) 4. Ніколь Мелікар-Санчес/Демі Схюрс (США/Нідерланди) 5. Саманта Стосур/Чжан Шуай (Австралія/Китай) 6. Алекса Гуарачі/Дезіре Кравчик (Чилі/США) 7. Дарія Юрак/Андрея Клепач (Хорватія/Словенія) 8. Шарон Фішман/Джуліана Олмос (Канада/Мексика). WTA Finals у Гвадалахарі (Мексика) пройде 10-17 листопада. Нагадаємо, що Еліна Світоліна після Відкритого чемпіонату США піднялася на одну сходинку у рейтингу Жіночої тенісної асоціації.

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