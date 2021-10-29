Стали відомі всі учасниці Підсумкового турніру WTA у парному розряді
Про це повідомляє BTU, передає Укрінформ.
"Пари Корі Гауфф та Кеті Макнеллі (США), а також Габріела Дабровські та Луїза Стефані (Канада/Бразилія) також кваліфікувалися на Підсумковий турнір, однак відмовилися від участі. Наступну позицію у рейтингу посідають українка Надія Кіченок та Ралука Олару з Румунії", - зазначається у повідомленні.
Список учасниць Підсумкового турніру WTA у парному розряді:
1. Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехія)
2. Суко Аояма/Ена Сібахара (Японія)
3. Се Шувей/Елізе Мертенс (Китайський Тайбей/Бельгія)
4. Ніколь Мелікар-Санчес/Демі Схюрс (США/Нідерланди)
5. Саманта Стосур/Чжан Шуай (Австралія/Китай)
6. Алекса Гуарачі/Дезіре Кравчик (Чилі/США)
7. Дарія Юрак/Андрея Клепач (Хорватія/Словенія)
8. Шарон Фішман/Джуліана Олмос (Канада/Мексика).
WTA Finals у Гвадалахарі (Мексика) пройде 10-17 листопада.
Нагадаємо, що Еліна Світоліна після Відкритого чемпіонату США піднялася на одну сходинку у рейтингу Жіночої тенісної асоціації.
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