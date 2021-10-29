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Стали відомі всі учасниці Підсумкового турніру WTA у парному розряді

WTA Finals у Гвадалахарі (Мексика) пройде 10-17 листопада
Алекса Гуарачі (Чилі) та Дезіре Кравчик (США), Дарія Юрак (Хорватія) та Андрія Клепач (Словенія), Шарон Фішман (Канада) та Джуліана Олмос (Мексика) посіли останні три вільні місця у списку учасниць WTA Finals у парному розряді.
Стали відомі всі учасниці Підсумкового турніру WTA у парному розряді Фото: firtka.if.ua

Про це повідомляє BTU, передає Укрінформ. 

"Пари Корі Гауфф та Кеті Макнеллі (США), а також Габріела Дабровські та Луїза Стефані (Канада/Бразилія) також кваліфікувалися на Підсумковий турнір, однак відмовилися від участі. Наступну позицію у рейтингу посідають українка Надія Кіченок та Ралука Олару з Румунії", - зазначається у повідомленні.

Список учасниць Підсумкового турніру WTA у парному розряді:

1. Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехія)

2. Суко Аояма/Ена Сібахара (Японія)

3. Се Шувей/Елізе Мертенс (Китайський Тайбей/Бельгія)

4. Ніколь Мелікар-Санчес/Демі Схюрс (США/Нідерланди)

5. Саманта Стосур/Чжан Шуай (Австралія/Китай)

6. Алекса Гуарачі/Дезіре Кравчик (Чилі/США)

7. Дарія Юрак/Андрея Клепач (Хорватія/Словенія)

8. Шарон Фішман/Джуліана Олмос (Канада/Мексика).

WTA Finals у Гвадалахарі (Мексика) пройде 10-17 листопада.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна після Відкритого чемпіонату США піднялася на одну сходинку у рейтингу Жіночої тенісної асоціації.

 
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29 10 2021 13:59
ТЕГИ: спорт, теніс
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