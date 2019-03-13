Boeing може втратити $57 мільярдів після авіакатастрофи в Ефіопії
Вже переглянула своє замовлення на 200 літаків Boeing авіакомпанія VietJet Aviation. Загальна вартість угоди з купівлі літаків оцінюється на рівні 25 мільярдів доларів. Крім цього, авіаперевізники з РФ, Кенії та інших країн світу переглядають свої поточні контракти з Boeing та очікують від авіабудівника додаткових гарантій щодо якості його літаків, повідомляє "Укрінформ".
"Аварія літака моделі Boeing 737 MAX в Ефіопії, все більш ймовірно, зіпсує показники продажів продукції авіавиробника та змусить переглянути замовлення на суму близько $57 млрд", - йдеться у повідомленні Bloomberg.
Після нещодавньої аварії літака Boeing, акції компанії різко подешевшали. Станом на 11 березня компанія Boeing втратила понад 11% своєї вартості на тлі реакції на падіння літака в Ефіопії.
737 Boeing, що вперше надійшов в експлуатацію наприкінці 1960-х років, є найбільш продаваною моделлю авіаційної промисловості та найбільш прибутковим продуктом виробника Boeing. Новітня версія двигуна MAX мала більше 5000 замовлень на суму понад 600 мільярдів доларів.
Нагадаємо, що пасажирський літак авіакомпанії Ethiopian Airlines, що прямував з Ефіопії у столицю Кенії — Найробі, розбився в неділю, 10 березня. На борту перебувало 149 пасажирів та 8 членів екіпажу, ніхто з людей не вижив.
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