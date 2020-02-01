Boeing перестав бути найбільшим постачальником літаків

Airbus в 2019 році поставив 863 літаки - на 7,9% більше, ніж в 2018-му (800 літаків). Компанія перевиконала свій план на 2019 рік (860 літаків)

Boeing в січні-листопаді поставив 345 літаків - в два рази менше, ніж за аналогічний період 2018 року (704 літаки).

Airbus в 2019 році став найбільшим в світі постачальником літаків на тлі кризи в компанії Boeing, яка утримувала лідерство з 2011 року, повідомляє "Економічна правда".

Airbus в 2019 році поставив 863 літаки - на 7,9% більше, ніж в 2018-му (800 літаків). Компанія перевиконала свій план на 2019 рік (860 літаків).

Boeing в січні-листопаді поставив 345 літаків - в два рази менше, ніж за аналогічний період 2018 року (704 літаки).

Reuters відзначає, що втрата лідерства компанією Boeing була очікуваною.

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