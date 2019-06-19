Boeing підписала контракт на 200 нових літаків серії МАХ

Компанія Boeing підписала перший за три місяці контракт на продаж літаків 737 MAX з британським авіаконцерном IAG, у який входять British Airways і Iberia.

За даними The Wall Street Journal, IAG закупить 200 літаків моделей 737 MAX 8 і 737 MAX 10. Угоду підписали на авіасалоні Ле Бурже в Парижі. Літаки будуть у користуванні у British Airways, повідомляє прес-служба авіаконцерну.

Гендиректор авіаконцерну Віллі Волш назвав Boeing 737 MAX відмінним літаком, розповівши, що раніше на ньому літав як пілот. За його словами, він протестував попередню систему контролю і її оновлену версію. Комбінацію літаків 737-8 і 737-10 доставлять у проміжку 2023-2027 років і оснастять двигунами CFM Leap.

"Ми дуже раді підписати цей лист про наміри з Boeing і впевнені, що ці літаки стануть відмінним доповненням до короткого парку літаків IAG. Ми повністю довіряємо Boeing і очікуємо, що літак успішно повернеться в експлуатацію в найближчі місяці, отримавши схвалення органів регулювання", - сказав виконавчий директор IAG Віллі Волш.

Вартість літаків МАХ-8 становитиме орієнтовно 117 млн доларів, літаків МАХ-10 - 131 млн доларів.

Нагадаємо, що у жовтні минулого року літак Boeing 737 MAX, що належав авіакомпанії Lion Air, розбився в Індонезії. Він упав у море майже відразу після зльоту. В результаті авіакатастрофи загинуло 189 осіб. 10 березня 2019 року такий самий літак авіакомпанії Ethiopian Airlines розбився через кілька хвилин після зльоту з аеропорту Адіс-Абеба (Ефіопія). З 149 пасажирів і вісьмох членів екіпажу ніхто не вижив.

Під час розслідування були виявлені загальні збої в системах обох літаків. Після цього літаки серії 737 Max були відкликані з експлуатації для оновлення програмного забезпечення.