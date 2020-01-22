Boeing припинив виробництво літаків 737 Max

Компанія Boeing офіційно припинила виробництво літаків 737 Max.

Про це повідомляє CNN,передає УКРІНФОРМ.

“Виробництво літаків Boeing 737 Max офіційно призупинено”, - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що фактично виробництво цих літаків було тимчасово припинено ще у грудні 2019 року.

Виробництво літаків зупинили на тлі двох маштабних авіакатастроф, унаслідок яких загинули загалом 346 людей.

Нагадаємо, що Boeing в січні-листопаді поставив 345 літаків - в два рази менше, ніж за аналогічний період 2018 року (704 літаки).