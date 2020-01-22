ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКомпанія Boeing офіційно припинила виробництво літаків 737 Max.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Boeing припинив виробництво літаків 737 Max
“Виробництво літаків Boeing 737 Max офіційно призупинено”
Фото: з відкритих джерел
Про це повідомляє CNN,передає УКРІНФОРМ.
“Виробництво літаків Boeing 737 Max офіційно призупинено”, - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що фактично виробництво цих літаків було тимчасово припинено ще у грудні 2019 року.
Виробництво літаків зупинили на тлі двох маштабних авіакатастроф, унаслідок яких загинули загалом 346 людей.
Нагадаємо, що Boeing в січні-листопаді поставив 345 літаків - в два рази менше, ніж за аналогічний період 2018 року (704 літаки).
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