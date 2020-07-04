Boeing ще раз спробує відправити “космічну маршрутку” на МКС

"Політ ще одного рейсу без людей дозволить нам досягнути всіх цілей щодо польотних випробувань та оцінити продуктивність другого космічного корабля Starliner"

Американська компанія Boeing планує вдруге відправити свій космічний корабель CST-100 Starliner на Міжнародну космічну станцію після першої невдалої спроби минулого року.

Про це йдеться у заяві компанії, повідомляє CBS News, зазначає "Укрінформ".

"Політ ще одного рейсу без людей дозволить нам досягнути всіх цілей щодо польотних випробувань та оцінити продуктивність другого космічного корабля Starliner", - зазначається у заяві Boeing.

У компанії додали, що в разі успішного польоту на Міжнародну космічну станцію вона планує літати на МКС вже з астронавтами NASA на борту.

Нині невідомо, коли може статися друга спроба польоту CST-100 Starliner, проте, за попередньою інформацією, це може відбутися вже восени цього року.

Як повідомлялося, у грудні минулого року космічний корабель Starliner американської компанії Boeing після невдалої спроби зістикуватися з МКС успішно приземлився. За підрахунками NASA та Boeing, корабель спалив забагато палива за кілька хвилин через неправильно налаштований годинник. Його довелося повернути на Землю, не завершивши місію.

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