ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИНаціональне агентство США з аеронавтики й дослідження космосу (NASA) показало перші знімки свого нового електричного літака X-57 Maxwell.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
NASA показало перші знімки свого "тихого" електролітака
Зазначається, що електричний літак був розроблений інженерами, дослідниками, пілотами з NASA
Фото: Літак Nasa/ Укрінформ
Про це повідомляє Daily Mail, пише "Укрінформ".
"NASA показала перші знімки свого нового електричного літака X-57 Maxwell, який буде тихим та у 500 разів більш ефективним у порівнянні з традиційним літаком", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє газета, X-57 Maxwell має 12 електричних двигунів.
Електроенергія буде подаватися з літій-іонних батарей, які можна буде заряджати.
Завдяки тонким крилам було зменшено вагу повітряного судна, що, на думку розробників, сприятиме підвищенню ефективності.
Зазначається, що електричний літак був розроблений інженерами, дослідниками, пілотами з NASA.
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