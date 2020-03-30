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NASA показало перші знімки свого "тихого" електролітака

Зазначається, що електричний літак був розроблений інженерами, дослідниками, пілотами з NASA
Національне агентство США з аеронавтики й дослідження космосу (NASA) показало перші знімки свого нового електричного літака X-57 Maxwell.
NASA показало перші знімки свого "тихого" електролітака Фото: Літак Nasa/ Укрінформ

Про це повідомляє Daily Mail, пише "Укрінформ".

"NASA показала перші знімки свого нового електричного літака X-57 Maxwell, який буде тихим та у 500 разів більш ефективним у порівнянні з традиційним літаком", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє газета, X-57 Maxwell має 12 електричних двигунів.

Електроенергія буде подаватися з літій-іонних батарей, які можна буде заряджати.

Завдяки тонким крилам було зменшено вагу повітряного судна, що, на думку розробників, сприятиме підвищенню ефективності.

Зазначається, що електричний літак був розроблений інженерами, дослідниками, пілотами з NASA.

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30 03 2020 16:45
ТЕГИ: НАСА, літак, NASA
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