Марсохід NASA Mars-2020 отримав офіційну назву

Perseverance - не єдиний марсохід, який вирушить на планету цього літа. Китай також планує відправити свій марсоход, іще один апарат є спільним проєктом РФ та Європейського космічного агентства

Марсохід NASA, який відправиться на планету Марс улітку цього року, змінив чорновий варіант назви Mars-2020 на офіційно затверджене ім’я Perseverance (Наполегливість).

Про це повідомляє The New York Times, передає УКРІНФОРМ.

"Ця назва була обрана на конкурсі есе від NASA "Дай ім’я марсоходу", який розпочався минулого літа. Судді-добровольці переглянули 28 тис. заявок від дітей, починаючи із дошкільного віку, закінчуючи старшокласниками. Таким чином було обрано 155 півфіналістів. У січні NASA оголосила про фінальну дев'ятку. Ними стали Clarity (Ясність), Courage (Відвага), Endurance (Витримка) , Fortitude (Стійкість), Ingenuity (Винахідливість), Promise (Обіцянка), Tenacity (Цілеспрямованість) та Vision (Бачення)", - йдеться у повідомленні.

Переможцем стало есе Александра Матера, семикласника з міста Спрінгфілд, штат Вашингтон, у якому він запропонував назвати марсохід Perseverance (Наполегливість).

"Curiosity (Цікавість). InSight (Проникливість). Spirit (Дух). Opportunity (Можливіть). Якщо замислитися, всі ці імена минулих марсоходів – це якості, якими ми володіємо як люди. Ми завжди відчуваємо цікавість та шукаємо можливості. У нас є сила духу та проникливість для того, щоб досліджувати Місяць, Марс і не тільки. Проте, якщо ми хочемо, щоб марсоходи мали такі якості як у людської раси, ми пропустили найважливіше. Наполегливість", - написав у своєму есе хлопець.

Головним призом, який отримав школяр, стане подорож на мис Канаверал, штат Флорида у день запуску марсохода. Апарат планують відправити на Марс в липні цього року. Очікується, що Perseverance приземлиться на Марсі 18 лютого 2021 року.

Разом із іншим марсоходом Curiosity, який перебуває на червоній планеті із 2012 року, Perseverance буде досліджувати молекули, які відповідають за утворення життя. Він також збиратиме зразки ґрунту та гірських порід Марсу, які мають бути доправлені на Землю за допомогою майбутньої місії NASA.

Нагадаємо, що вчені виявили незвичайний отвір у поверхні Марса, аналізуючи знімки, отримані апаратом Mars Reconnaissance Orbiter.