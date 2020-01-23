ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКомпанія Boeing відклала перший політ нового далекомагістрального літака 777X. Політ був запланований на четвер, 23 січня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Boeing відклав перший політ 777X
«Ми відкладаємо перший рейс 777X через погодні умови»
ukrinform.ua
Про це повідомив офіційний представник компанії, пише heraldnet.com,передає УКРІНФОРМ.
«Ми відкладаємо перший рейс 777X через погодні умови»,— заявив представник Boeing.
Компанія розглядає можливість польоту в п'ятницю, 24 січня.
У вересні стало відомо, що Boeing призупинив тестування 777X після того, як були виявлені суттєві проблеми.
Нагадаємо, що компанія Boeing офіційно припинила виробництво літаків 737 Max.
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