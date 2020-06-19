BofA знизив рейтинг українських цінних паперів через постанову депутатів про Смолія
Згідно глобального дослідження BofA, рейтинг цінних паперів України знижений до "ринкових" (Marketweight), тоді як раніше Україна була в категорії Overweight ("вище за ринок"), повідомляє "Економічна правда".
Як зазначено в матеріалах дослідження, рішення комітету "стало останньою краплею для зниження рейтингу України".
Поряд з ініціативами з розслідування обґрунтованості грошово-кредитної політики держави, аналітики BofA називають також інші ризики, в тому числі давню ідею про внесення поправок в закон про Національне антикорупційне бюро (НАБУ).
"Будь-яка з цих ініціатив може потенційно ускладнити прогрес в майбутню співпрацю з МВФ в 2020-2021 рр., Що, ймовірно, буде негативно сприйнято ринком", - пояснює BofA.
Згідно з матеріалами дослідження, нездатність парламенту затвердити програму Кабміну також підсилює невизначеність щодо життєздатності нинішнього уряду в найближчій перспективі.
А рекордно велика кількість нових випадків коронавірусу, пов'язане зі зняттям карантинних обмежень, може потенційно становити ризик економічного локдауна.
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