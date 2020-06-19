Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

BofA знизив рейтинг українських цінних паперів через постанову депутатів про Смолія

Як зазначено в матеріалах дослідження, рішення комітету "стало останньою краплею для зниження рейтингу України"
Bank of America вважає додатковим ризиком рішення комітету Верховної Ради підтримати проект постанови про оцінку роботи голови Нацбанку Якова Смолія.
BofA знизив рейтинг українських цінних паперів через постанову депутатів про Смолія Фото: Інтерфакс

Згідно глобального дослідження BofA, рейтинг цінних паперів України знижений до "ринкових" (Marketweight), тоді як раніше Україна була в категорії Overweight ("вище за ринок"), повідомляє "Економічна правда".

Як зазначено в матеріалах дослідження, рішення комітету "стало останньою краплею для зниження рейтингу України".

Поряд з ініціативами з розслідування обґрунтованості грошово-кредитної політики держави, аналітики BofA називають також інші ризики, в тому числі давню ідею про внесення поправок в закон про Національне антикорупційне бюро (НАБУ).

"Будь-яка з цих ініціатив може потенційно ускладнити прогрес в майбутню співпрацю з МВФ в 2020-2021 рр., Що, ймовірно, буде негативно сприйнято ринком", - пояснює BofA.

Згідно з матеріалами дослідження, нездатність парламенту затвердити програму Кабміну також підсилює невизначеність щодо життєздатності нинішнього уряду в найближчій перспективі.

А рекордно велика кількість нових випадків коронавірусу, пов'язане зі зняттям карантинних обмежень, може потенційно становити ризик економічного локдауна.

Читайте також: НБУ замінює індекс UIIR новим індикатором вартості грошей на міжбанку

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 06 2020 15:29
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Київ закупив 400 камер для розпізнавання людей з підвищеною температурою

Київ закупив 400 камер для розпізнавання людей з підвищеною температурою

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.