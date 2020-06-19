BofA знизив рейтинг українських цінних паперів через постанову депутатів про Смолія

Як зазначено в матеріалах дослідження, рішення комітету "стало останньою краплею для зниження рейтингу України"

Bank of America вважає додатковим ризиком рішення комітету Верховної Ради підтримати проект постанови про оцінку роботи голови Нацбанку Якова Смолія.

Згідно глобального дослідження BofA, рейтинг цінних паперів України знижений до "ринкових" (Marketweight), тоді як раніше Україна була в категорії Overweight ("вище за ринок"), повідомляє "Економічна правда".

Як зазначено в матеріалах дослідження, рішення комітету "стало останньою краплею для зниження рейтингу України".

Поряд з ініціативами з розслідування обґрунтованості грошово-кредитної політики держави, аналітики BofA називають також інші ризики, в тому числі давню ідею про внесення поправок в закон про Національне антикорупційне бюро (НАБУ).

"Будь-яка з цих ініціатив може потенційно ускладнити прогрес в майбутню співпрацю з МВФ в 2020-2021 рр., Що, ймовірно, буде негативно сприйнято ринком", - пояснює BofA.

Згідно з матеріалами дослідження, нездатність парламенту затвердити програму Кабміну також підсилює невизначеність щодо життєздатності нинішнього уряду в найближчій перспективі.

А рекордно велика кількість нових випадків коронавірусу, пов'язане зі зняттям карантинних обмежень, може потенційно становити ризик економічного локдауна.

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