НБУ замінює індекс UIIR новим індикатором вартості грошей на міжбанку

Національний банк України із 23 червня 2020 року припинить розрахунок Українського індексу міжбанківських ставок (UIIR) та замінить його новим індикатором вартості ресурсів на міжбанківському кредитному ринку.

Про це повідомляє пресслужба регулятора, зазначає "Укрінформ".

"Національний банк припинить розрахунок Українського індексу міжбанківських ставок (Ukrainian index of interbank rates, UIIR) з 23 червня і замінить його новим індикатором вартості ресурсів на міжбанківському кредитному ринку - Українським індексом міжбанківських ставок овернайт (Ukrainian OverNight Іndex Average, UONIA)", - йдеться в повідомленні.

UONIA має декілька ключових відмінностей від UIIR, насамперед - більш досконалу методику обрахунку.

По-перше, новий індекс буде розраховуватися лише на термін овернайт за кредитами та депозитами. За операціями своп у подальшому буде розраховуватися лише довідкове значення індексу на термін овернайт, втім, цей індикатор не матиме статусу головного орієнтира грошового ринку України. Для порівняння: зараз UIIR розраховується за двома категоріями угод (кредити та депозити, а також своп), при цьому передбачена можливість розрахунку цього індикатора за п’ятьма різними термінами (у разі наявності таких угод). Тож зміни дадуть змогу чітко позиціонувати UONIA як головний індикатор вартості короткострокових ресурсів на грошовому ринку України.

По-друге, до розрахунку UONIA включено 10% угод із надання Національним банком банкам кредитів на строк овернайт та 10% угод із розміщення Національним банком серед банків депозитних сертифікатів на строк овернайт. Ця компонента забезпечить розрахунок індексу навіть в ті дні, коли кількість угод між банками на грошовому ринку буде малою через профіцит ліквідності в системі. Водночас невелика питома вага цієї компоненти не матиме вирішального впливу на індекс і ринкові угоди будуть визначальними під час його обрахунку.

По-третє, новий індекс має запобіжник від можливого маніпулювання з боку учасників ринку. Зокрема, під час обрахунку індексу відбуватиметься агрегування трансакцій між одними й тими ж контрагентами в одну угоду через визначення середньозваженого значення відсоткової ставки за ними.

Отже, UONIA дасть змогу об’єктивніше визначати ринкову вартість гривневих ресурсів на міжбанківському кредитному ринку.

Методика UONIA враховує рекомендації експертів Європейського банку реконструкції та розвитку, а також була рекомендована до ухвалення на засіданні Комітету оверсайту UIIR, куди, окрім представників НБУ, входять також представники банківського сектору, і який згодом буде перейменовано в Комітет оверсайту UONIA.

Оприлюднення UONIA за відповідний робочий день буде здійснюватися до 10.00 ранку наступного робочого дня у розділі "Фінансові ринки" офіційного вебсайту Національного банку. Перша публікація нового індексу відбудеться вранці 23 червня.

Для зручності аналізу динаміки вартості міжбанківських ресурсів до кінця цього тижня Національний банк також опублікує ряди даних UONIA, порахованого "заднім числом" на щоденній основі з початку 2019 року.

Положення про розрахунок та оприлюднення Українського індексу міжбанківських ставок овернайт (UONIA) затверджене рішенням Правління №405-рш від 16 червня. Воно набуває чинності з 23 червня 2020 року.

Як відомо, Український індекс міжбанківських ставок здійснюється з метою надання учасникам ринку об’єктивних індикаторів вартості гривневих ресурсів на міжбанківському ринку України.

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