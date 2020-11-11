Боголюбов судиться за 33,3% акцій Приватбанку

Госпсуд м. Києва відкрив ще одне провадження за позовом колишнього акціонера Приватбанку Геннадія Боголюбова. Він хоче витребувати акції, що належали йому на момент націоналізації банку.

Боголюбов та Коломойський. Фото: most-dnepr.info

Про це йдеться у матеріалах справи з Єдиного реєстру судових рішень, пише "Економічна правда". Боголюбов позивається до низки урядових організацій, зокрема Кабміну та Нацбанку. У позові йдеться про вимогу до Національного депозитарію переказати акції Приватбанку в обсязі 33,2525% на рахунок Боголюбова у ТОВ "СОЛІД ДНІПРО". Розгляд призначено на 03 грудня 2020 року. ЧЧитайте також: "ПриватБанк" почав випускати картки UnionPay

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