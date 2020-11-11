НОВИНИГоспсуд м. Києва відкрив ще одне провадження за позовом колишнього акціонера Приватбанку Геннадія Боголюбова. Він хоче витребувати акції, що належали йому на момент націоналізації банку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Боголюбов судиться за 33,3% акцій Приватбанку
Боголюбов та Коломойський. Фото: most-dnepr.info
Про це йдеться у матеріалах справи з Єдиного реєстру судових рішень, пише "Економічна правда".
Боголюбов позивається до низки урядових організацій, зокрема Кабміну та Нацбанку.
У позові йдеться про вимогу до Національного депозитарію переказати акції Приватбанку в обсязі 33,2525% на рахунок Боголюбова у ТОВ "СОЛІД ДНІПРО".
Розгляд призначено на 03 грудня 2020 року.
ЧЧитайте також: "ПриватБанк" почав випускати картки UnionPay
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
11 11 2020 13:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО У Дубенському замку презентували Тронну залу
- ФОТО В Індонезії знайшли рідкісне поховання віком майже 8 тисяч років
- ФОТО Hubble показав "зоряний водоспад"
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам
No articles