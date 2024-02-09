Бої в Авдіївці можуть наслідувати сценарій Бахмуту – Politico

Офіцер української армії Дмитро Лазуткін вважає, що бої в Авдіївці можуть нагадувати Бахмут, якщо окупанти прорвуть оборону.

Українська армія все ще контролює Авдіївку, або те, що залишилося від східного міста, але ситуація критична. Генеральний штаб української армії заявляє, що російські війська намагаються оточити українські сили в Авдіївці, але захисники міста тримаються.

Про це повідомляє Politico.

"Ворог тисне з усіх боків. Немає жодної частини нашого міста, яка була б більш-менш спокійною", — заявив Віталій Барабаш, начальник Авдіївської міської військової адміністрації.

Однак український аналітичний проєкт Deep State, а також солдати й офіцери на місцях описали ситуацію в четвер 8 лютого як "критичну і хаотичну". DeepState також описав вуличні бої, коли російські солдати просуваються вздовж критично важливого залізничного мосту і вриваються в житлові райони

"росіяни намагаються прорватися в місто. Їхні диверсійні групи час від часу проникають на околиці Авдіївки, але отримують відсіч від сил оборони. Траса, що веде до міста, обстрілюється авіацією та артилерією, але сполучення функціонує. Якщо окупантам вдасться прорватися в район багатоповерхівок, міські бої неминучі. Тоді це буде частково нагадувати Бахмут", — розповів офіцер української армії Дмитро Лазуткін в інтерв'ю виданню Politico.

У Бахмуті росіяни використовували погано підготовлених колишніх полонених із загонів "Штурм-Z" та найманців "Вагнера", щоб виснажити українську оборону, тоді як в Авдіївці росія використовує добре відпочилих і підготовлених професійних солдатів, які заходять у місто після артилерійських обстрілів.

"Так вони працюють в Авдіївці — артилерія зрівнює все з землею, а потім невеликими групами заходить професійний десант", — сказав український офіцер.

Авдіївка — ключове місто для встановлення повного контролю над Донецькими та Луганськими областями.