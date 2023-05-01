Бої в Судані загрожують втечею 800 000 людей – ООН

Наразі 73 тисячі осіб вже виїхали з Судану до сусідніх країн - Єгипту, Лівії, Чаду, ЦАР, Еритреї, Ефіопії та Південного Судану.

Число біженців, які найближчим часом можуть залишити Судан, швидше за все, перевищить 800 тисяч.

Такий прогноз озвучив у понеділок, 1 травня, помічник Верховного комісара ООН у справах біженців Рауф Мазу, пише Reuters.

"Після консультацій з усіма зацікавленими урядами та партнерами ми виходимо з того, що кількість біженців із Судану становитиме 815 тисяч осіб, які, ймовірно, емігрують у сім сусідніх країн", - сказав він.

Зазначені оцінки включають 580 тисяч жителів Судану, а також біженців, які проживають на території африканської держави, які раніше прибули туди з інших країн, здебільшого з Південного Судану.

За словами представника ООН, 73 тисячі осіб вже виїхали з Судану до сусідніх країн - Єгипту, Лівії, Чаду, ЦАР, Еритреї, Ефіопії та Південного Судану.

Нагадаємо, 15 квітня в Судані почалися зіткнення між силами швидкого реагування (спецназ) та регулярною армією. Це сталося через розбіжності між командувачем суданської армії Абдель Фаттахом аль-Бурханом, який фактично є президентом країни, і главою сил швидкого реагування Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамідті).

Кількість мирних громадян, які загинули внаслідок зіткнень, становить 436, поранення отримали 2174 особи.