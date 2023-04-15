У Судані відбуваються бої між армією та Силами швидкого реагування
У столиці Судану Хартуме та кількох інших містах країни відбуваються бої між армією та силами швидкого реагування.
Про це пише Anadolu Ajansı.
Протиріччя, що відбулися між різними силовими структурами африканської країни в останні місяці, переросли у відкрите збройне протистояння на вулицях Хартума та інших міст Судану", - йдеться у повідомленні.
Зі столиці повідомляють про перестрілки в районах Еркевіт, околиці Генштабу та поруч із резиденцією лідера Суверенної ради генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана.
Зазначається, що обидві сторони використовують важке озброєння.