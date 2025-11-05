Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Судані повстанці збили військово-транспортний літак з російським екіпажем

05 листопада 2025, 15:23
У Судані повстанці збили військово-транспортний літак з російським екіпажем
Фото: AFP
Для збиття літака, ймовірно, використали ППО FK-2000 китайського виробництва.

У Судані антиурядові сили збили військово-транспортний літак Іл-76 поблизу міста Бабануса. 

Про це повідомляє Defence Blog та російські блогери. 

За даними джерела, інцидент стався 4 листопада. Літак був збитий так званими "Силами швидкої підтримки" і за непідтвердженими даними, весь особовий склад на борту загинув.

На відео, яке поширили повстанці, видно уламки великого білого транспортного літака, включно з характерною хвостовою частиною. Такий Іл-76 використовували Повітряні сили Судану для перевезення військ, техніки та припасів між базами.

За повідомленнями ЗМІ, RSF застосували для атаки систему протиповітряної оборони FK-2000 китайського виробництва, яку нібито отримали від Об’єднаних Арабських Еміратів.

Раніше Іл-76 був єдиним транспортним літаком Повітряних сил Судану, який також використовували для нанесення ударів по повстанцях.

Пізніше військовий блоге рф написав, що tкіпаж російський, громадяни. Літак був куплений у Киргизії півтора місяці тому за 12 мільйонів доларів. Екіпаж працював за контрактом. Про долю екіпажу достовірної інформації немає.

 
