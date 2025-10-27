Фінляндія заборонила купівлю нерухомості росіянами та іншими іноземцями

Наразі заблоковано 11 угод із придбання житлових та комерційних об’єктів громадянами третіх країн.

Міністерство оборони Фінляндії відмовило у погодженні 11 угод із придбання нерухомості громадянами третіх країн, серед яких були й громадяни рф.

Про це інформує фінський мовник Yle.

Очільник оборонного відомства Антті Хяккянен відхилив заявки на купівлю житлових, дачних та комерційних об’єктів громадянами росії, Ізраїлю, Казахстану та Киргизстану.

"Нерухомість може використовуватися як інструмент гібридного впливу. Тому ми блокуємо угоди, які, на нашу оцінку, можуть загрожувати національній безпеці, безпеці постачань та ускладнювати організацію оборони країни", - пояснив Хяккянен.

Також на початку осені Фінляндія виділила додаткові 3 млрд євро на оборону через загрозу з боку рф.