Фінляндія виділяє додаткові 3 млрд євро на оборону через загрозу з боку рф

Міноборони Фінляндії отримає додаткове фінансування у розмірі 3 млрд євро через загрозу посилення загрози з боку росії.

Попри початкові заперечення Мінфіну Фінляндії, аргументи міністра оборони Антті Гяккінена переконали уряд.

У своїй відповіді на зауваження Мінфіну Гяккінен наголосив, що запропоновані скорочення могли б поставити під загрозу національну безпеку, адже затримали б реалізацію ключових проєктів і розвиток можливостей сухопутної оборони у 2030-х роках.

Гяккінен обґрунтував необхідність швидкого збільшення оборонних витрат загрозою, що походить від росії.

За його словами, Фінляндія має бути готовою до того, що після закінчення війни в Україні росія може перекинути війська до кордонів Фінляндії.

За початковим планом, Міноборони пропонувало у 2026–2036 роках виділити 3,98 млрд євро на закупівлю техніки для сухопутних військ та 2 млрд – на боєприпаси.

Міністерство фінансів під керівництвом Ріїкки Пурра намагалося скоротити ці витрати на 3 млрд євро, але зрештою було змушене відмовитися від цього кроку.

Фінляндія зобов'язалася довести оборонні витрати до 3% ВВП до 2029 року та до 5% до 2035 року відповідно до цілей НАТО.

Востаннє Фінляндія виділяла додаткове фінансування на оборону перед Зимовою війною (1939-1940 рр.), коли оборонний бюджет сягав приблизно 3,8% ВВП.