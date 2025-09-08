Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Латвія оголосила про депортацію понад 800 росіян

08 вересня 2025, 18:33
Латвія оголосила про депортацію понад 800 росіян
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Основна причина їх депортацій це невиконання правил проживання.

Уряд Латвії зобов’язав більше 800 росіян покинути країну до середини жовтня через порушення вимог проживання - усі вони отримали вимогу залишити територію Латвії до 13 жовтня 2025 року через невиконання умов для подальшого проживання.

Про це повідомляє моавник LSM.

Латвійська міграційна служба повідомила 841 росіянина про необхідність виїхати з країни у встановлений строк. У 2024 році Латвія продовжила крайній термін подачі документів для поновлення посвідок на проживання, однак багато хто не виконав ці вимоги.

У разі невиконання приписів добровільного виїзду, особи з простроченими посвідками на проживання будуть підлягати примусовій депортації. Вони можуть бути поміщені до центрів утримання іноземців або, за наявності гуманітарних підстав, залишатися у раніше зареєстрованому місці проживання.

 
