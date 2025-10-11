Латвія висилає більше 800 росіян через відмову від мовного тесту і перевірки безпеки

В іншому разі їм загрожує примусове видворення.

Уряд Латвії зобов’язав 841 громадянина рф залишити країну до 13 жовтня, оскільки вони не підтвердили знання латвійської мови на базовому рівні A2 та не пройшли обов’язкову перевірку безпеки.

Про це повідомляє Politico з посиланням на Управління у справах громадянства та міграції Латвії.

Вимоги стали частиною оновленого Закону про імміграцію, ухваленого після повномасштабного вторгнення рф в Україну. Згідно з новими правилами, громадяни росії, які хочуть залишитися в Латвії, повинні отримати статус довгострокового резидента ЄС, скласти мовний тест і пройти перевірку національної безпеки до 30 червня 2025 року.

Загалом під дію закону підпали близько 30 тисяч російських громадян. Більшість з них вже виконали вимоги, ще 2600 осіб залишили країну добровільно. Однак 841 людина не подала документи вчасно й тепер має покинути Латвію до середини жовтня. Після цієї дати їхнє перебування стане нелегальним, а державні послуги недоступними.

У разі відмови можливе примусове видворення.

"Ці особи були поінформовані, що мають залишити Латвію до 13 жовтня", - заявила речниця OCMA Мадара Пукє.

Керівниця управління Майра Розе додала, що частина людей нібито не знали про зміни в законодавстві до того моменту, коли втратили доступ до соціальних виплат.

Посилення міграційної політики частина ширших заходів безпеки Латвії у відповідь на загрози з боку рф. Зокрема, у травні очільниця МЗС Латвії Байба Бразе закликала країни ЄС припинити видачу віз громадянам росії. А в червні латвійський парламент заборонив росіянам і білорусам працювати у стратегічних сферах та купувати нерухомість у країні.