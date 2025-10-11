Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Латвія висилає більше 800 росіян через відмову від мовного тесту і перевірки безпеки

11 жовтня 2025, 18:23
Латвія висилає більше 800 росіян через відмову від мовного тесту і перевірки безпеки
Фото: з вільних джерел
В іншому разі їм загрожує примусове видворення.

Уряд Латвії зобов’язав 841 громадянина рф залишити країну до 13 жовтня, оскільки вони не підтвердили знання латвійської мови на базовому рівні A2 та не пройшли обов’язкову перевірку безпеки. 

Про це повідомляє Politico з посиланням на Управління у справах громадянства та міграції Латвії.

Вимоги стали частиною оновленого Закону про імміграцію, ухваленого після повномасштабного вторгнення рф в Україну. Згідно з новими правилами, громадяни росії, які хочуть залишитися в Латвії, повинні отримати статус довгострокового резидента ЄС, скласти мовний тест і пройти перевірку національної безпеки до 30 червня 2025 року.

Загалом під дію закону підпали близько 30 тисяч російських громадян. Більшість з них вже виконали вимоги, ще 2600 осіб залишили країну добровільно. Однак 841 людина не подала документи вчасно й тепер має покинути Латвію до середини жовтня. Після цієї дати їхнє перебування стане нелегальним, а державні послуги недоступними. 

У разі відмови можливе примусове видворення.

"Ці особи були поінформовані, що мають залишити Латвію до 13 жовтня", - заявила речниця OCMA Мадара Пукє.

Керівниця управління Майра Розе додала, що частина людей нібито не знали про зміни в законодавстві до того моменту, коли втратили доступ до соціальних виплат.

Посилення міграційної політики частина ширших заходів безпеки Латвії у відповідь на загрози з боку рф. Зокрема, у травні очільниця МЗС Латвії Байба Бразе закликала країни ЄС припинити видачу віз громадянам росії. А в червні латвійський парламент заборонив росіянам і білорусам працювати у стратегічних сферах та купувати нерухомість у країні.

 

 

 

Латвіяросіяни

Останні матеріали

Що саме робив Джеффрі Епштейн у Санта-Фе. І до чого тут росія? – Дейв Трой
Політика
Що саме робив Джеффрі Епштейн у Санта-Фе. І до чого тут росія? – Дейв Трой
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 17:13
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Технології
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 12:01
King Media Basket — перша всеукраїнська медійна баскетбольна ліга — стартує цієї осені
Спорт
King Media Basket — перша всеукраїнська медійна баскетбольна ліга — стартує цієї осені
10 жовтня 2025, 11:16
Опитування демонструють. Щось цікаве відбувається з громадською думкою Республіканської партії – Філліпс О'Брайен
Опитування демонструють. Щось цікаве відбувається з громадською думкою Республіканської партії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 23:30
Я – міністр закордонних справ Польщі. Ось як треба вести переговори з путіним – Радослав Сікорський
Політика
Я – міністр закордонних справ Польщі. Ось як треба вести переговори з путіним – Радослав Сікорський
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 15:27
Як росія відновилася. Чого кремль навчився з війни проти України – Дара Массіко
Політика
Як росія відновилася. Чого кремль навчився з війни проти України – Дара Массіко
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 12:50
Конвої проти блокади. Як США можуть ускладнити Пекіну енергетичну облогу Тайваню – Wall Street Journal
Політика
Конвої проти блокади. Як США можуть ускладнити Пекіну енергетичну облогу Тайваню – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 08:21
Фашизм крокує Америкою? Трамп шукає привід, щоб запровадити воєнний стан, а його радник готує ґрунт для репресій проти незгодних
Політика
Фашизм крокує Америкою? Трамп шукає привід, щоб запровадити воєнний стан, а його радник готує ґрунт для репресій проти незгодних
Переклад iPress – 08 жовтня 2025, 13:07
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється