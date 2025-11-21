Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Чорногорія посилює візові правила для росіян на тлі євроінтеграції

21 листопада 2025, 10:42
Чорногорія посилює візові правила для росіян на тлі євроінтеграції
Фото: TROPICANA
Нові правила стануть частиною підготовки країни до членства в ЄС, яке планується до 2028 року.

Чорногорія планує посилити візові вимоги для громадян рф, щоб узгодити свою політику з вимогами Євросоюзу. 

Про це заявив прем'єр-міністр країни Мілойко Спаїч в інтерв'ю Euronews..

Наразі росіяни можуть перебувати в Чорногорії до 30 днів без візи за дійсним паспортом, що робить країну популярним напрямком для короткострокових поїздок. Прем'єр Спаїч підкреслив, що майбутні зміни у візовій політиці є частиною зобов’язань Чорногорії дотримуватися Спільної зовнішньої та безпекової політики (СЗПБ) ЄС — ключової вимоги для членства в Євросоюзі.

"Навіть не маючи статусу члена та відповідних переваг, ми поводимося як держава-член", - заявив прем'єр.

Очікується, що нові правила допоможуть Чорногорії узгодити свою політику з ЄС і сприятимуть її приєднанню до блоку, що планується до 2028 року.

Раніше країна вже скасувала безвізові програми для громадян Вірменії, Узбекистану, Кувейту та Єгипту, щоб привести власну політику у відповідність до стандартів ЄС.

 
Чорногоріяросіянивіза

Останні матеріали

російські зв'язки Епштейна. Роль КДБ у фінансуванні Трампа і техномагнатів. Частина 4 – Дейв Трой
Політика
російські зв'язки Епштейна. Роль КДБ у фінансуванні Трампа і техномагнатів. Частина 4 – Дейв Трой
Переклад iPress – 21 листопада 2025, 13:49
Репортаж з Варшави. Як реагувати на посилення тиску з боку путіна – Деніел Фрід
Політика
Репортаж з Варшави. Як реагувати на посилення тиску з боку путіна – Деніел Фрід
Переклад iPress – 21 листопада 2025, 08:32
Як вести переговори з росією. Враховуйте історію, право і, перш за все, Україну – Тімоті Снайдер
Політика
Як вести переговори з росією. Враховуйте історію, право і, перш за все, Україну – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 23:25
План Віткоффа-Дмітрієва: російська димова завіса, що веде Зеленського до політичної смерті. Що робити Європі
Політика
План Віткоффа-Дмітрієва: російська димова завіса, що веде Зеленського до політичної смерті. Що робити Європі
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 16:29
Трамп прагне, щоб Німеччина очолила сили НАТО в Європі. Чому здивовані німецькі військові – The Times
Політика
Трамп прагне, щоб Німеччина очолила сили НАТО в Європі. Чому здивовані німецькі військові – The Times
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 11:19
Весь цей час Трамп діяв у зв'язці з путіним. І тепер за це розплачуватися доведеться Європі та Україні – Філліпс О'Брайен
Політика
Весь цей час Трамп діяв у зв'язці з путіним. І тепер за це розплачуватися доведеться Європі та Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 08:57
США таємно розробили новий план припинення війни в Україні. Що привезли
Політика
США таємно розробили новий план припинення війни в Україні. Що привезли "посланці миру" до Києва
Переклад iPress – 19 листопада 2025, 16:49
Мистецтво путіна не домовлятися і його наслідки. Трамп буде змушений наслідувати
Політика
Мистецтво путіна не домовлятися і його наслідки. Трамп буде змушений наслідувати "скільки потрібно" Байдена – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 19 листопада 2025, 11:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється