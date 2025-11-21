Чорногорія посилює візові правила для росіян на тлі євроінтеграції

Нові правила стануть частиною підготовки країни до членства в ЄС, яке планується до 2028 року.

Чорногорія планує посилити візові вимоги для громадян рф, щоб узгодити свою політику з вимогами Євросоюзу.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Мілойко Спаїч в інтерв'ю Euronews..

Наразі росіяни можуть перебувати в Чорногорії до 30 днів без візи за дійсним паспортом, що робить країну популярним напрямком для короткострокових поїздок. Прем'єр Спаїч підкреслив, що майбутні зміни у візовій політиці є частиною зобов’язань Чорногорії дотримуватися Спільної зовнішньої та безпекової політики (СЗПБ) ЄС — ключової вимоги для членства в Євросоюзі.

"Навіть не маючи статусу члена та відповідних переваг, ми поводимося як держава-член", - заявив прем'єр.

Очікується, що нові правила допоможуть Чорногорії узгодити свою політику з ЄС і сприятимуть її приєднанню до блоку, що планується до 2028 року.

Раніше країна вже скасувала безвізові програми для громадян Вірменії, Узбекистану, Кувейту та Єгипту, щоб привести власну політику у відповідність до стандартів ЄС.