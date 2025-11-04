Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Глава Євроради вірить у вступ Чорногорії до ЄС у 2028 році

04 листопада 2025, 18:11
Глава Євроради вірить у вступ Чорногорії до ЄС у 2028 році
Фото: TROPICANA
Тоді країна стане 28 28-м членом союзу.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта висловив переконання, що Чорногорія має реальні шанси досягти своєї амбітної мети і вступити до ЄС уже у 2028 році.

Він зробив цю заяву під час публічного саміту щодо розширення Євросоюзу 4 листопада.

Антоніу Кошта підкреслив, що Чорногорія "зробила найбільший прогрес" у проведенні євроінтеграційних реформ.

"Їхня амбітна мета це завершити переговори до кінця 2026 року — наразі виглядає реалістичною, якщо країна продовжить настільки ж віддану та інтенсивну роботу над необхідними реформами. І я вірю, що у 2028 році Чорногорія може стати 28-м членом ЄС", - зазначив президент Євроради.

Раніше про прагнення Чорногорії приєднатися до ЄС до 2028 року говорив і прем’єр країни Мілойко Спаїч.

Наразі країна в єврозоні, проте не є членом Європейського Союзу. 
 
ЄвросоюзЧорногорія

Останні матеріали

Кульмінаційні моменти:
Політика
Кульмінаційні моменти: "Ваґнер" і Нарва. Естонія відповідає на російський тролінг глузуванням – Едвард Лукас
Переклад iPress – 04 листопада 2025, 16:37
Конфедерація дошкільнят. Адміністрація Трампа – це режим проблемних дітей – Том Ніколс
Політика
Конфедерація дошкільнят. Адміністрація Трампа – це режим проблемних дітей – Том Ніколс
Переклад iPress – 04 листопада 2025, 13:07
Українські удари по росії мають вплив. І це єдиний шлях до нічиєї у війні – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Українські удари по росії мають вплив. І це єдиний шлях до нічиєї у війні – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 листопада 2025, 07:26
Європа розробила альтернативу Starlink Маска. Стійкі до глушіння мережі міліметрового діапазону для протидії російським диверсантам – CEPA
Технології
Європа розробила альтернативу Starlink Маска. Стійкі до глушіння мережі міліметрового діапазону для протидії російським диверсантам – CEPA
Переклад iPress – 03 листопада 2025, 16:49
Опитування: виборці в цілому не схвалюють Трампа. Проте до демократів їх ще не тягне – Washington Post
Політика
Опитування: виборці в цілому не схвалюють Трампа. Проте до демократів їх ще не тягне – Washington Post
Переклад iPress – 03 листопада 2025, 13:32
Завершився перший сезон King Media Basket за підтримки betking: перемогу здобула команда First HOTC
Спорт
Завершився перший сезон King Media Basket за підтримки betking: перемогу здобула команда First HOTC
03 листопада 2025, 12:22
Битва за Покровськ може наближатися до кінця. Як Трамп підриває довіру до санкцій – Філліпс О'Брайен
Політика
Битва за Покровськ може наближатися до кінця. Як Трамп підриває довіру до санкцій – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 02 листопада 2025, 19:04
Політика
"Якщо це на користь нації"… Як Опіумна війна ХІХ століття впливає на торговельну суперечку Сі з Трампом – New York Times
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 14:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється