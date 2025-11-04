Глава Євроради вірить у вступ Чорногорії до ЄС у 2028 році
Президент Європейської ради Антоніу Кошта висловив переконання, що Чорногорія має реальні шанси досягти своєї амбітної мети і вступити до ЄС уже у 2028 році.
Він зробив цю заяву під час публічного саміту щодо розширення Євросоюзу 4 листопада.
Антоніу Кошта підкреслив, що Чорногорія "зробила найбільший прогрес" у проведенні євроінтеграційних реформ.
"Їхня амбітна мета це завершити переговори до кінця 2026 року — наразі виглядає реалістичною, якщо країна продовжить настільки ж віддану та інтенсивну роботу над необхідними реформами. І я вірю, що у 2028 році Чорногорія може стати 28-м членом ЄС", - зазначив президент Євроради.
Раніше про прагнення Чорногорії приєднатися до ЄС до 2028 року говорив і прем’єр країни Мілойко Спаїч.