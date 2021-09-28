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Боксер Усик хоче поїхати до Криму й показати чемпіонські пояси своєму тренеру

Водночас на питання про те, коли саме боксер планує поїздку, він не зміг відповісти
Український боксер Олександр Усик, який переміг британця Ентоні Джошуа в бою за звання чемпіона світу в суперважкій вазі, хоче поїхати до Криму й показати чемпіонські пояси своєму тренеру.
Боксер Усик хоче поїхати до Криму й показати чемпіонські пояси своєму тренеру Фото: з вільних джерел

Про це він сказав під час пресконференції в Києві 28 вересня, повідомляє "Громадське".

На запитання журналістів про те, чи поїде Усик у Крим, щоб відсвяткувати перемогу з родиною та друзями, спортсмен відповів: "Поясів треба дочекатися, щоб їхати додому. Звісно, я хочу побачити тренера, я хочу побачити кумів, сестру. Зайти до своєї зали рідної, показати тренеру пояси, подякувати йому за те, що колись давно взяв мене у свою секцію й довів до високого рівня".

Водночас на питання про те, коли саме боксер планує поїздку, він не зміг відповісти.

Олександр Усик став третім українцем (після братів Кличків), який здобув звання чемпіона світу в суперважкій вазі. Наразі в активі боксера є титули WBA (Super), IBF, IBO та WBO. Але, згідно з умовами контракту, його противник Ентоні Джошуа має право на бій-реванш.

Нагадаємо, що Олександр Усик, який одноголосним суддівським рішенням виграв бій у чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа, записав відео.

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28 09 2021 17:57
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