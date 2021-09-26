Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

"Пояси їдуть додому": Усик подякував шанувальникам і хейтерам

Український боксер Олександр Усик, який одноголосним суддівським рішенням виграв бій у чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа, записав відео.
"Пояси їдуть додому": Усик подякував шанувальникам і хейтерам Фото: liga.net

Звернення спортсмен розмістив у своєму Instagram, пише "Укрінформ".

"Я дуже вас всіх сильно люблю. За вашу підтримку, за ваші яскраві слова. За непідтримку. Пояси їдуть додому", - сказав український чемпіон світу.

Нагадаємо, що Ентоні Джошуа прокоментував бій за звання чемпіона світу в суперважкій вазі, у якому програв українському боксеру Олександру Усику. Каже, що не здивований такому результату.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 09 2021 14:08
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Розклад літніх Олімпійських ігор в Токіо

Розклад літніх Олімпійських ігор в Токіо

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.