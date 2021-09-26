СПОРТ НОВИНИУкраїнський боксер Олександр Усик, який одноголосним суддівським рішенням виграв бій у чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа, записав відео.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Пояси їдуть додому": Усик подякував шанувальникам і хейтерам
Фото: liga.net
Звернення спортсмен розмістив у своєму Instagram, пише "Укрінформ".
"Я дуже вас всіх сильно люблю. За вашу підтримку, за ваші яскраві слова. За непідтримку. Пояси їдуть додому", - сказав український чемпіон світу.
Нагадаємо, що Ентоні Джошуа прокоментував бій за звання чемпіона світу в суперважкій вазі, у якому програв українському боксеру Олександру Усику. Каже, що не здивований такому результату.
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