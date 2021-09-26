"Пояси їдуть додому": Усик подякував шанувальникам і хейтерам

Український боксер Олександр Усик, який одноголосним суддівським рішенням виграв бій у чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа, записав відео.

Фото: liga.net

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