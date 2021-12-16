Боксерський бій Ф'юрі - Вайт запланували на березень
За словами промоутера Ф'юрі Френка Воррена, поєдинок пройде у Кардіффі (Північна Ірландія), повідомляє BoxingScene.
Всесвітня боксерська рада (WBC) зобов'язала боксерів розпочати переговори на початку грудня. Якщо сторони не домовляться, то призначать промоутерські торги.
У поєдинку з Вайтом Ф'юрі проведе другий захист чемпіонського титулу WBC. У своєму останньому бою Тайсон в 11-у раунді нокаутував американця Деонтея Вайлдера.
Вайт - володар поясу тимчасового чемпіона WBC та обов'язковий претендент на бій із Ф'юрі. Восени Ділліан мав зустрітися зі шведським боксером Отто Валліном, проте отримав травму.
Нагадаємо, що Ломаченко отримає від WBO статус претендента і боксуватиме з Камбососом.
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