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Боксерський бій Ф'юрі - Вайт запланували на березень

Всесвітня боксерська рада (WBC) зобов'язала боксерів розпочати переговори на початку грудня
Чемпіонський бій у надважкій вазі між британськими боксерами Тайсоном Ф'юрі та Ділліаном Вайтом планують провести у березні 2022 року.
Боксерський бій Ф Фото: boxingscene.com

За словами промоутера Ф'юрі Френка Воррена, поєдинок пройде у Кардіффі (Північна Ірландія), повідомляє BoxingScene.

Всесвітня боксерська рада (WBC) зобов'язала боксерів розпочати переговори на початку грудня. Якщо сторони не домовляться, то призначать промоутерські торги.

У поєдинку з Вайтом Ф'юрі проведе другий захист чемпіонського титулу WBC. У своєму останньому бою Тайсон в 11-у раунді нокаутував американця Деонтея Вайлдера.

Вайт - володар поясу тимчасового чемпіона WBC та обов'язковий претендент на бій із Ф'юрі. Восени Ділліан мав зустрітися зі шведським боксером Отто Валліном, проте отримав травму.

Нагадаємо, що Ломаченко отримає від WBO статус претендента і боксуватиме з Камбососом.

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16 12 2021 15:46
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