Ломаченко отримає від WBO статус претендента і боксуватиме з Камбососом - Арум

"Я думаю, у легкій вазі найбільше сенсу у поєдинку з Камбососом, бо він побив Теофімо, який переміг Ломаченко", - розповів Арум

За словами Боба Арума, Всесвітня боксерська організація призначить українця претендентом, якщо він переможе Річарда Коммі.

Промоутер Боб Арум повідомив, що Василь Ломаченко може провести бій із абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі Джорджем Камбососом як обов'язковий претендент на титул Всесвітньої боксерської організації (WBO), передає "Укрінформ".

"Я думаю, у легкій вазі найбільше сенсу у поєдинку з Камбососом, бо він побив Теофімо, який переміг Ломаченко. Ще в бою з Девіном Гейні, тому що він має титул WBC.

Все залежить від того, що хоче робити Камбосос і чого бажають боксерські організації. Нас запевнили, що WBO призначить Ломаченка обов'язковим претендентом. Безумовно, через пандемію ми будемо раді вирушити до Австралії, бо маю великий досвід проведення боїв у цій країні", - розповів Арум.

Нагадаємо, що Ломаченко вважає Накатані топ-суперником і назвав його сильні сторони