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Ломаченко отримає від WBO статус претендента і боксуватиме з Камбососом - Арум

"Я думаю, у легкій вазі найбільше сенсу у поєдинку з Камбососом, бо він побив Теофімо, який переміг Ломаченко", - розповів Арум
За словами Боба Арума, Всесвітня боксерська організація призначить українця претендентом, якщо він переможе Річарда Коммі.
Ломаченко отримає від WBO статус претендента і боксуватиме з Камбососом - Арум Фото: з вільних джерел

Промоутер Боб Арум повідомив, що Василь Ломаченко може провести бій із абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі Джорджем Камбососом як обов'язковий претендент на титул Всесвітньої боксерської організації (WBO), передає "Укрінформ".

"Я думаю, у легкій вазі найбільше сенсу у поєдинку з Камбососом, бо він побив Теофімо, який переміг Ломаченко. Ще в бою з Девіном Гейні, тому що він має титул WBC.

Все залежить від того, що хоче робити Камбосос і чого бажають боксерські організації. Нас запевнили, що WBO призначить Ломаченка обов'язковим претендентом. Безумовно, через пандемію ми будемо раді вирушити до Австралії, бо маю великий досвід проведення боїв у цій країні", - розповів Арум.

Нагадаємо, що Ломаченко вважає Накатані топ-суперником і назвав його сильні сторони

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09 12 2021 12:54
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