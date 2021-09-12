Ломаченко отримає від WBO статус претендента і боксуватиме з Камбососом - Арум
Промоутер Боб Арум повідомив, що Василь Ломаченко може провести бій із абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі Джорджем Камбососом як обов'язковий претендент на титул Всесвітньої боксерської організації (WBO), передає "Укрінформ".
"Я думаю, у легкій вазі найбільше сенсу у поєдинку з Камбососом, бо він побив Теофімо, який переміг Ломаченко. Ще в бою з Девіном Гейні, тому що він має титул WBC.
Все залежить від того, що хоче робити Камбосос і чого бажають боксерські організації. Нас запевнили, що WBO призначить Ломаченка обов'язковим претендентом. Безумовно, через пандемію ми будемо раді вирушити до Австралії, бо маю великий досвід проведення боїв у цій країні", - розповів Арум.
Нагадаємо, що Ломаченко вважає Накатані топ-суперником і назвав його сильні сторони
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