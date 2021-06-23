Ломаченко вважає Накатані топ-суперником і назвав його сильні сторони

"На цей бій мене надихнуло те, що я недавно втратив всі свої пояси. Мені потрібно починати все з нуля, тому вирішив зустрітися з топ-суперником", - розповів Ломаченко

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко розповів boxingscene.com про сильні сторони свого суперника японця Масайоші Накатані, передає "Укрінформ".

"На цей бій мене надихнуло те, що я недавно втратив всі свої пояси. Мені потрібно починати все з нуля, тому вирішив зустрітися з топ-суперником.

Я не хотів якогось підібраного опонента. Цей хлопець влаштував дуже важкий бій Теофімо Лопесу, я і добре підготувався до його виклику.

Фото: Укрінформ