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Ломаченко вважає Накатані топ-суперником і назвав його сильні сторони

Японець на 12 сантиметрів вищий за Ломаченка
"На цей бій мене надихнуло те, що я недавно втратив всі свої пояси. Мені потрібно починати все з нуля, тому вирішив зустрітися з топ-суперником", - розповів Ломаченко
Ломаченко вважає Накатані топ-суперником і назвав його сильні сторони Ломаченко-Лопес

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко розповів boxingscene.com про сильні сторони свого суперника японця Масайоші Накатані, передає "Укрінформ".

"На цей бій мене надихнуло те, що я недавно втратив всі свої пояси. Мені потрібно починати все з нуля, тому вирішив зустрітися з топ-суперником.

Я не хотів якогось підібраного опонента. Цей хлопець влаштував дуже важкий бій Теофімо Лопесу, я і добре підготувався до його виклику.

Фото: Укрінформ

Накатані - сильний, дуже високий, з дуже довгими руками. У нього є досвід на топ-рівні, що він продемонстрував в конкурентному бою з Лопесом, а також в переможному поєдинку з Вердехо. Для мене це ідеальний виклик. Я завжди прагнув до боїв найвищого рівня", - заявив Ломаченко.

Нагадаємо, що бій відбудеться в ніч на 27 червня в Лас-Вегасі о 5:00 за київським часом.

 
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23 06 2021 14:36
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