Ломаченко вважає Накатані топ-суперником і назвав його сильні сторони
Колишній чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко розповів boxingscene.com про сильні сторони свого суперника японця Масайоші Накатані, передає "Укрінформ".
"На цей бій мене надихнуло те, що я недавно втратив всі свої пояси. Мені потрібно починати все з нуля, тому вирішив зустрітися з топ-суперником.
Я не хотів якогось підібраного опонента. Цей хлопець влаштував дуже важкий бій Теофімо Лопесу, я і добре підготувався до його виклику.
Фото: Укрінформ
Накатані - сильний, дуже високий, з дуже довгими руками. У нього є досвід на топ-рівні, що він продемонстрував в конкурентному бою з Лопесом, а також в переможному поєдинку з Вердехо. Для мене це ідеальний виклик. Я завжди прагнув до боїв найвищого рівня", - заявив Ломаченко.
Нагадаємо, що бій відбудеться в ніч на 27 червня в Лас-Вегасі о 5:00 за київським часом.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО "Євро-2020" нарешті стартувало - з феєрверками, віртуальною церемонією та першим в історії змагань автого
- ВІДЕО Відбір на ЧС-2022: Бразилія обіграла Парагвай, Аргентина втратила перемогу над Колумбією
- ВІДЕО Романчук виграв "золото" чемпіонату Європи з плавання на 1500-метрівці
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
- Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат ГассієвБій Олександр Усик - Мурат Гассієв - це протистояння діаметрально протилежних стилів. Увечері 21 липня на кону стоятиме все