Де дивитися бій Ломаченко - Накатані
Стрімінговий сервіс MEGOGO стане ексклюзивним транслятором бою Василя Ломаченка і Масайоші Накатані в Україні, повідомляє "Укрінформ".
Бій відбудеться в ніч на 27 червня в Лас-Вегасі на арені Virgin Hotel. Орієнтовний початок - о 5:00 за київським часом.
Для українця поєдинок з Накатані стане першим після поразки від Теофімо Лопеса в жовтні минулого року. Ломаченко поступився американцю одноголосним рішенням суддів і програв чемпіонські титули WBA, WBO і WBC.
Єдиної поразки в кар'єрі 32-річний Накатані зазнав саме від Лопеса в липні 2019 року. У минулому році японець виграв титул інтерконтинентального чемпіона WBO в легкій вазі після перемоги над Феліксом Вердехо.
Нагадаємо, що напередодні повідомлялося, що бій Ломаченко-Накатані відбудеться 26 червня.
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