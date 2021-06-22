Де дивитися бій Ломаченко - Накатані

Бій відбудеться в ніч на 27 червня в Лас-Вегасі.

Стрімінговий сервіс MEGOGO стане ексклюзивним транслятором бою Василя Ломаченка і Масайоші Накатані в Україні, повідомляє "Укрінформ".

Бій відбудеться в ніч на 27 червня в Лас-Вегасі на арені Virgin Hotel. Орієнтовний початок - о 5:00 за київським часом.

Для українця поєдинок з Накатані стане першим після поразки від Теофімо Лопеса в жовтні минулого року. Ломаченко поступився американцю одноголосним рішенням суддів і програв чемпіонські титули WBA, WBO і WBC.

Єдиної поразки в кар'єрі 32-річний Накатані зазнав саме від Лопеса в липні 2019 року. У минулому році японець виграв титул інтерконтинентального чемпіона WBO в легкій вазі після перемоги над Феліксом Вердехо.

Нагадаємо, що напередодні повідомлялося, що бій Ломаченко-Накатані відбудеться 26 червня.