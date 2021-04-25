Бій Ломаченко - Накатані відбудеться 26 червня в Лас-Вегасі
Український боксер Василь Ломаченко проведе свій наступний бій проти японця Масаєші Накатані 26 червня, повідомляє "Укрінформ".
Поєдинок відбудеться в США, його прийме арена Virgin Hotel в Лас-Вегасі. Трансляція бою запланована на телеканалі ESPN.
У своєму останньому бою, в жовтні минулого року, Ломаченко програв Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів. Українець програв супернику три чемпіонські пояси в легкій вазі.
Накатані в кінці минулого року переміг Фелікса Вердехо технічним нокаутом. Єдиної поразки в кар'єрі Накатані зазнав влітку 2019 року від того таки Лопеса.
Нагадаємо, що напередодні японський боксер легкої ваги Масайоші Накатані підтвердив, що проведе свій наступний поєдинок проти колишнього чемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка.
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