Бій Ломаченко - Накатані відбудеться 26 червня в Лас-Вегасі

Поєдинок відбудеться в США, його прийме арена Virgin Hotel в Лас-Вегасі

Український екс-чемпіон світу в трьох вагових категоріях повертається після поразки від Теофімо Лопеса.

Український боксер Василь Ломаченко проведе свій наступний бій проти японця Масаєші Накатані 26 червня, повідомляє "Укрінформ".

Поєдинок відбудеться в США, його прийме арена Virgin Hotel в Лас-Вегасі. Трансляція бою запланована на телеканалі ESPN.

У своєму останньому бою, в жовтні минулого року, Ломаченко програв Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів. Українець програв супернику три чемпіонські пояси в легкій вазі.

Накатані в кінці минулого року переміг Фелікса Вердехо технічним нокаутом. Єдиної поразки в кар'єрі Накатані зазнав влітку 2019 року від того таки Лопеса.

Нагадаємо, що напередодні японський боксер легкої ваги Масайоші Накатані підтвердив, що проведе свій наступний поєдинок проти колишнього чемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка.