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Японський боксер Накатані підтвердив бій з Ломаченком

Поєдинок має відбутися в останній тиждень червня або 10 липня
Японський боксер легкої ваги Масайоші Накатані підтвердив, що проведе свій наступний поєдинок проти колишнього чемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка.
Японський боксер Накатані підтвердив бій з Ломаченком Фото: Укрінформ

Японець в Instagram опублікував свій постер майбутнього бою, передає Укріформ. 

Як повідомлялося, поєдинок має відбутися в останній тиждень червня або 10 липня.

У своєму останньому бою у жовтні минулого року Ломаченко програв американцю Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів. Українець віддав супернику три чемпіонські пояси у легкій вазі.

Накатані наприкінці минулого року переміг пуерторіканця Фелікса Вердехо технічним нокаутом. Єдиної поразки у кар'єрі японцю влітку 2019 року завдав той же Лопес. Японський боксер пройшов усю дистанцію бою з американцем.

Нагадаємо, що ексчемпіон світу у крузервейті українець Олександр Усика розповів про переговори щодо бою з британським боксером суперважкої ваги Джо Джойсом.

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07 04 2021 17:34
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