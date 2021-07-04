Японський боксер Накатані підтвердив бій з Ломаченком

Поєдинок має відбутися в останній тиждень червня або 10 липня

Японський боксер легкої ваги Масайоші Накатані підтвердив, що проведе свій наступний поєдинок проти колишнього чемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка.

Японець в Instagram опублікував свій постер майбутнього бою, передає Укріформ.

Як повідомлялося, поєдинок має відбутися в останній тиждень червня або 10 липня.

У своєму останньому бою у жовтні минулого року Ломаченко програв американцю Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів. Українець віддав супернику три чемпіонські пояси у легкій вазі.

Накатані наприкінці минулого року переміг пуерторіканця Фелікса Вердехо технічним нокаутом. Єдиної поразки у кар'єрі японцю влітку 2019 року завдав той же Лопес. Японський боксер пройшов усю дистанцію бою з американцем.

Нагадаємо, що ексчемпіон світу у крузервейті українець Олександр Усика розповів про переговори щодо бою з британським боксером суперважкої ваги Джо Джойсом.