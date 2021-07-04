Японський боксер Накатані підтвердив бій з Ломаченком
Японець в Instagram опублікував свій постер майбутнього бою, передає Укріформ.
Як повідомлялося, поєдинок має відбутися в останній тиждень червня або 10 липня.
У своєму останньому бою у жовтні минулого року Ломаченко програв американцю Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів. Українець віддав супернику три чемпіонські пояси у легкій вазі.
Накатані наприкінці минулого року переміг пуерторіканця Фелікса Вердехо технічним нокаутом. Єдиної поразки у кар'єрі японцю влітку 2019 року завдав той же Лопес. Японський боксер пройшов усю дистанцію бою з американцем.
Нагадаємо, що ексчемпіон світу у крузервейті українець Олександр Усика розповів про переговори щодо бою з британським боксером суперважкої ваги Джо Джойсом.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО НБА: "Вашингтон" без Леня обіграв "Кліпперс", "Детройт" з Михайлюком програв "Нью-Йорку"
- ВІДЕО "МЮ" в овертаймі виграв у "Вест Гема" Ярмоленка у Кубку Англії
- ВІДЕО Світоліна в непростому матчі обіграла Боузкову на старті Australian Open
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
- Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат ГассієвБій Олександр Усик - Мурат Гассієв - це протистояння діаметрально протилежних стилів. Увечері 21 липня на кону стоятиме все