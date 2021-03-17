Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Усик: Остаточне рішення по бою із Джойсом буде за мною

Ексчемпіон світу у крузервейті українець Олександр Усика розповів про переговори щодо бою з британським боксером суперважкої ваги Джо Джойсом.
Усик: Остаточне рішення по бою із Джойсом буде за мною Олександр Усик Фото: @poroshenko

За словами Олександра, його не влаштувала пропозиція команди британця, повідомляє "Укрінформ" посилаючись на Klitschko-brothers.com. 

"Команда Джойса зробила пропозицію, але вона нам не підійшла. Ми зробили більш реалістичну зустрічну пропозицію, - зазначив Усик. - Джойсу не варто занадто багато думати про себе, а бути як усі інші. Остаточне рішення буде за мною".

Раніше промоутер Джойса Френк Воррен заявляв, що його не влаштовує запропонований командою Усика розподіл гонорару за бій, за яким українець мав  отримати 93 відсотки призового фонду.

Нагадаємо, що потенційний суперник Усика здобув на рингу четверту перемогу поспіль

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 03 2021 17:09
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном

7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.