СПОРТ НОВИНИЕксчемпіон світу у крузервейті українець Олександр Усика розповів про переговори щодо бою з британським боксером суперважкої ваги Джо Джойсом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Усик: Остаточне рішення по бою із Джойсом буде за мною
Олександр Усик Фото: @poroshenko
За словами Олександра, його не влаштувала пропозиція команди британця, повідомляє "Укрінформ" посилаючись на Klitschko-brothers.com.
"Команда Джойса зробила пропозицію, але вона нам не підійшла. Ми зробили більш реалістичну зустрічну пропозицію, - зазначив Усик. - Джойсу не варто занадто багато думати про себе, а бути як усі інші. Остаточне рішення буде за мною".
Раніше промоутер Джойса Френк Воррен заявляв, що його не влаштовує запропонований командою Усика розподіл гонорару за бій, за яким українець мав отримати 93 відсотки призового фонду.
Нагадаємо, що потенційний суперник Усика здобув на рингу четверту перемогу поспіль
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