СПОРТ НОВИНИЕксчемпіон світу з боксу у суперважкій вазі Джозеф Паркер виграв у Джуніора Фа в поєдинку двох новозеландських суперважковаговиків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Потенційний суперник Усика здобув на рингу четверту перемогу поспіль
Паркер виграв четвертий бій поспіль з грудня 2018 року
Фото: Укрінформ
Паркер переміг одноголосним рішенням суддів - 119:109, 115:113, 117:111, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Klitschko-brothers.com.
Поразка стала для Фа першою у професіональній кар'єрі (до цього було 19 перемог, 10 з них - нокаутом).
Паркер виграв четвертий бій поспіль з грудня 2018 року. Джозеф утримував титул чемпіона світу з грудня 2016-го. У березні 2018 року новозеландець програв пояс британцю Ентоні Джошуа.
Останнім часом Паркер заявляв про бажання вийти в ринг із колишнім абсолютним чемпіоном світу у крузервейте та офіційним претендентом на титул WBO українцем Олександром Усиком.
Нагадаємо, що Усик отримає 5 млн доларів, якщо відмовиться битися за титул WBO
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