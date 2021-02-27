Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Потенційний суперник Усика здобув на рингу четверту перемогу поспіль

Паркер виграв четвертий бій поспіль з грудня 2018 року
Ексчемпіон світу з боксу у суперважкій вазі Джозеф Паркер виграв у Джуніора Фа в поєдинку двох новозеландських суперважковаговиків.
Потенційний суперник Усика здобув на рингу четверту перемогу поспіль Фото: Укрінформ

Паркер переміг одноголосним рішенням суддів - 119:109, 115:113, 117:111, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Klitschko-brothers.com. 

Поразка стала для Фа першою у професіональній кар'єрі (до цього було 19 перемог, 10 з них - нокаутом).

Паркер виграв четвертий бій поспіль з грудня 2018 року. Джозеф утримував титул чемпіона світу з грудня 2016-го. У березні 2018 року новозеландець програв пояс британцю Ентоні Джошуа.

Останнім часом Паркер заявляв про бажання вийти в ринг із колишнім абсолютним чемпіоном світу у крузервейте та офіційним претендентом на титул WBO українцем Олександром Усиком.

Нагадаємо, що Усик отримає 5 млн доларів, якщо відмовиться битися за титул WBO

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 02 2021 15:28
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном

7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.