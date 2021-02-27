Потенційний суперник Усика здобув на рингу четверту перемогу поспіль

Паркер виграв четвертий бій поспіль з грудня 2018 року

Ексчемпіон світу з боксу у суперважкій вазі Джозеф Паркер виграв у Джуніора Фа в поєдинку двох новозеландських суперважковаговиків.

Паркер переміг одноголосним рішенням суддів - 119:109, 115:113, 117:111, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Klitschko-brothers.com.

Поразка стала для Фа першою у професіональній кар'єрі (до цього було 19 перемог, 10 з них - нокаутом).

Паркер виграв четвертий бій поспіль з грудня 2018 року. Джозеф утримував титул чемпіона світу з грудня 2016-го. У березні 2018 року новозеландець програв пояс британцю Ентоні Джошуа.

Останнім часом Паркер заявляв про бажання вийти в ринг із колишнім абсолютним чемпіоном світу у крузервейте та офіційним претендентом на титул WBO українцем Олександром Усиком.

Нагадаємо, що Усик отримає 5 млн доларів, якщо відмовиться битися за титул WBO