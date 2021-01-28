Усик отримає 5 млн доларів, якщо відмовиться битися за титул WBO

Також повідомляється, що за бій Ф'юрі і Джошуа повинні заробити по 100 млн доларів

Наш боксер може віддати права на титульний бій Тайсону Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Український боксер суперважкої категорії Олександр Усик може заробити 5 млн доларів на титулі WBO, повідомляє ресурс Ringpolska.pl, пише "Укрінформм".

Таку суму можуть виплатити Усику за дозвіл провести поєдинок між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа з повноцінним поясом WBO на кону.

Також повідомляється, що за бій Ф'юрі і Джошуа повинні заробити по 100 млн доларів. Бій планують провести в червні 2021 року.

Нагадаємо, що Олександр Усик - обов'язковий претендент на титул WBO, яким володіє британець Ентоні Джошуа.