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Усик отримає 5 млн доларів, якщо відмовиться битися за титул WBO

Також повідомляється, що за бій Ф'юрі і Джошуа повинні заробити по 100 млн доларів
Наш боксер може віддати права на титульний бій Тайсону Ф'юрі та Ентоні Джошуа.
Усик отримає 5 млн доларів, якщо відмовиться битися за титул WBO Фото: talksport.com

Український боксер суперважкої категорії Олександр Усик може заробити 5 млн доларів на титулі WBO, повідомляє ресурс Ringpolska.pl, пише "Укрінформм".

Таку суму можуть виплатити Усику за дозвіл провести поєдинок між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа з повноцінним поясом WBO на кону. 

Також повідомляється, що за бій Ф'юрі і Джошуа повинні заробити по 100 млн доларів. Бій планують провести в червні 2021 року.

Нагадаємо, що Олександр Усик - обов'язковий претендент на титул WBO, яким володіє британець Ентоні Джошуа.

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28 01 2021 16:57
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