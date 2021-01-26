Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Бій Усик - Джойс запланований на квітень

Олександр Усик - обов'язковий претендент на титул WBO, яким володіє британець Ентоні Джошуа
Це буде бій за титул тимчасового чемпіона WBO у суперважкій вазі.
Бій Усик - Джойс запланований на квітень Олександр Усик: Фото: zimbio.com

Британський боксер Джо Джойс проведе наступний поєдинок проти українця Олександра Усика, повідомив ESPN представник боксер Адам Мореллі, зазначає "Укрінформ".

"Схоже, що бій за тимчасовий титул WBO - це те, що станеться далі, і проведення бою з Усиком - наш пріоритет. Я думаю, що Усик повинен стати наступним суперником Джо. Що стосується дати, думаю, що це станеться у квітні цього року.

В WBO хочуть, щоб їхні титули були активними, і тому вони бажають санкціонувати бій Усик - Джойс за тимчасовий пояс. Титул стане повноцінним, якщо Ф'юрі або Джошуа не битимуться з переможцем", - сказав Мореллі.

Нагадаємо, що контракт з Усиком хоче підписати американська промоутерська компанія

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 01 2021 12:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном

7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.