СПОРТ НОВИНИЦе буде бій за титул тимчасового чемпіона WBO у суперважкій вазі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бій Усик - Джойс запланований на квітень
Олександр Усик - обов'язковий претендент на титул WBO, яким володіє британець Ентоні Джошуа
Олександр Усик: Фото: zimbio.com
Британський боксер Джо Джойс проведе наступний поєдинок проти українця Олександра Усика, повідомив ESPN представник боксер Адам Мореллі, зазначає "Укрінформ".
"Схоже, що бій за тимчасовий титул WBO - це те, що станеться далі, і проведення бою з Усиком - наш пріоритет. Я думаю, що Усик повинен стати наступним суперником Джо. Що стосується дати, думаю, що це станеться у квітні цього року.
В WBO хочуть, щоб їхні титули були активними, і тому вони бажають санкціонувати бій Усик - Джойс за тимчасовий пояс. Титул стане повноцінним, якщо Ф'юрі або Джошуа не битимуться з переможцем", - сказав Мореллі.
Нагадаємо, що контракт з Усиком хоче підписати американська промоутерська компанія
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
26 01 2021 12:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Барселона стала фіналістом Суперкубка Іспанії
- ВІДЕО НБА: "Торонто" із Ленем поступився "Новому Орлеану"
- ВІДЕО "Львів" вперше виграв, "Ворскла" вперше програла у сезоні футбольної Прем'єр-ліги
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
- Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат ГассієвБій Олександр Усик - Мурат Гассієв - це протистояння діаметрально протилежних стилів. Увечері 21 липня на кону стоятиме все