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Контракт з Усиком хоче підписати американська промоутерська компанія

Раніше Олександр співпрацював з компанією Matchroom Boxing Едді Гірна
Президент американської боксерської промоутерської компанії Top Rank Боб Арум має намір подписати контракт з українцем Олександром Усиком.
Контракт з Усиком хоче підписати американська промоутерська компанія Олександр Усик. Фото: 112.ua

Серед клієнтів Top Rank - багато відомих боксерів, в тому числі і ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Klitschko-brothers.com.

Раніше Олександр співпрацював з компанією Matchroom Boxing Едді Гірна, яка виступала співпромоутером в організації його боїв.

"Контракт Усика з Matchroom Boxing підійшов до кінця. Єдина угоду, яке пов'язує його з компанією, - можливий бій з Ентоні Джошуа, - заявив Арум. - В іншому випадку він вільний. Менеджер Усика - Егіс Клімас представляє інтереси Ломаченка й багатьох інших боксерів, які виступають під егідою Top Rank. Я б хотів, щоб і Усик став частиною моєї команди".

На Усика чекає ще один бій за контрактом з компанією К2 Promotions, з якої він співпрацює з моменту початку професіональної кар'єри.

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15 01 2021 15:50
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