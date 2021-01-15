Контракт з Усиком хоче підписати американська промоутерська компанія
Серед клієнтів Top Rank - багато відомих боксерів, в тому числі і ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Klitschko-brothers.com.
Раніше Олександр співпрацював з компанією Matchroom Boxing Едді Гірна, яка виступала співпромоутером в організації його боїв.
"Контракт Усика з Matchroom Boxing підійшов до кінця. Єдина угоду, яке пов'язує його з компанією, - можливий бій з Ентоні Джошуа, - заявив Арум. - В іншому випадку він вільний. Менеджер Усика - Егіс Клімас представляє інтереси Ломаченка й багатьох інших боксерів, які виступають під егідою Top Rank. Я б хотів, щоб і Усик став частиною моєї команди".
На Усика чекає ще один бій за контрактом з компанією К2 Promotions, з якої він співпрацює з моменту початку професіональної кар'єри.
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