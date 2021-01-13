Чого чекати від Усика і Ломаченка у 2021 році?

Незважаючи на не досить вдалий рік, Усик і Ломаченко залишаються головними українськими боксерами на даний момент

2020 рік - кошмар для українського боксу. Посипалися всі навколо. Чемпіонські поєдинки програні, переноси і скасування, найчастіше, нічого позитивного не принесли.

Тільки подумайте: Сергій Дерев'янченко, Віктор Постол і Василь Ломаченко програли найважливіші поєдинки після карантину. Добре, на Дерев'янченка і Постола ми, відверто кажучи, розраховували більше, як на силу, що може вистрілити, а може і ні, і хлопці показали свій хороший бокс, не стрибнувши вище голови.

Ломаченко ж програв по дурості, не перенісши бій і вирішивши, мовляв, я ж уже перемагав з однією рукою, вийде і цього разу. А ще був Гвоздик, його дострокова поразка в поєдинку, де він вигравав за очками, і несподіваний відхід з боксу. Олександр все ж вирішив, що бокс - не найголовніше, про що він і казав раніше. Тепер бізнес і розмови, мовляв, а раптом я передумаю.

Успіх чекав лише на Олександра Усика, та й то, відносний. Тих, хто вірив у його тріумф у хевівейті, явно поменшало після поєдинку проти Дерека Чісори. Хтось побачив проблеми з пересуванням, хтось зі швидкістю ударів, а хтось все разом, та ще й проблеми з триманням ударів від гігантів.

Незважаючи на все це, Усик і Ломаченко залишаються головними українськими боксерами на даний момент. І за рівнем боксу, і за значимістю для історії. Рік, що настав, як би це не парадоксально звучало для сформованих спортсменів, стане визначальним. Або місце в історії, близьке або навіть вище, ніж у братів Кличків. Або підсумки, де будуть звучати фрази про те, що таланти розкрилися не до кінця.

Чи отримає Ломаченко реванш?

Мабуть, головне питання 2021 року. Лопес переміг - тут не повинно виникати питань ні у кого, навіть у самого Ломаченка. Але питання є - особливо, пов'язані з травмою.

Звичайно, не провина Теофімо, що його суперник просто уперся, щоб вийти в ринг без однієї руки, але питання саме до нього. Головний: чи потягнув би він повноцінного Ломаченка? Включися Василь раніше - що було б? Американець впевнений, що нокаут від його рук, його батько каже те ж саме. Українець обурений: за його словами, нищівну силу удару він не відчув і вдруге буде діяти по-іншому. Звичайно, якщо цього разу без травм.

Але найважливіше, що боксерська громадськість все ще обговорює цей бій після кожного коментаря тієї чи іншої сторони. Одні впевнені, що в поєдинку була нічия. Інші - що ні Лома не показав свій не те, що максимум, а хоча б більшу частину навичок, ні Лопес не розкрився. Другий бій потрібен, але ним і не пахне.

Фото: BoxingScene

Найголовніше, цього не хочуть Лопеси. Вони сподіваються на те, що в контракті не було пункту про реванш і команда Ломаченка хотіла їх кинути. Тепер Теофімо має повне право займатися тим, чим хоче і, крім цього, має безліч обов'язків, у які реванш не входить.

Найперший - захист титулу проти Джорджа Камбоссоса. 19-0 - рекорд австралійця. Боб Арум і обидва Лопеси вже в передчутті повної 65-тисячної арени в Австралії і дикого ажіотажу. Перешкодити захисту, який уже санкціонували і встановили дату, коли бійці повинні домовитися про всі деталі, може тільки коронавірус. Будь-які ускладнення, зміни вірусу або нова хвиля в Австралії можуть відстрочити цей бій. Ломаченко - не може.

Все, що зараз може Василь і, схоже, чим займатиметься - це прориватися до чемпіонського бою через претендентів. Він другий в рейтингу WBO, якраз після Камбоссоса. Тобто, якщо Василь перемагає в найближчому поєдинку, а Джордж програє - Лома офіційний претендент по цій лінії. Навіть, якщо Джордж програє, Василь все одно претендент. Просто не на бій з Лопесом.

Інша розмова в тому, що це все одно нічого не означає. Якщо у Лопеса є чотири титули, то захисти відбуваються по черзі. Таким чином, Лома, ставши претендентом в 2021 році, може чекати свого шансу більше року за найсприятливіших обставин. Лопес спокійно може бити Камбоссоса, потім проводити поєдинки з тими, з ким він хоче, знову перемикатися на претендентів з інших гілок. Той же Хейні (чемпіон WBC) або переможець пари Гарсія - Хейні, або переможець пари Гарсія - Джервонта. Варіантів десятки.

Виходить, Ломаченко може отримати реванш лише за таких умов: грамотна робота менеджера і промоутера (другий точно не сильно в цьому зацікавлений), перемоги над топами відразу і постійне нагнітання бажання реваншуватися. Якщо Василь повернеться з перемогою над будь-яким навколотопом, а краще - над Хейні. Піде бити Джервонту або Райана Гарсію і впорається без проблем, тобто, зачистить дивізіон, то єдиний варіант Лопеса, якщо він захоче залишитися тут - провести реванш.

Підсумок: Василь Ломаченко не зустрінеться з Лопесом у 2021 році. Максимум 2-3 бої для повернення позицій. З хорошим, але не топовим суперником і два з топовими, за відсутності травм та інших перешкод.

Чи Усик буде боксувати за титул?

Олександр Усик трохи розійшовся з совістю за велінням логіки і гаманця. Було ясно, що в Великобританії Едді Хірн обговорив це з боксером і його промоутером, Олександром Красюком. Тому що, якщо на поєдинок з Чісорою українець їхав зарядженим перемагати і вимагати пояс, то після нього все було простіше.

Трохи пожартував, покликавши Ентоні після бою. Записав парочку кумедних відео. І все. Мабуть, Усику запропонували хороший гонорар за те, що він відійде в сторону. І це не так вже і погано. Ми побачимо крутий поєдинок за всі пояси, де два британці будуть місити один одного, а перед цим погрожувати на прес-конференціях. А Усик отримає ще один тест. Швидше за все, з великим опонентом.

Фото: instagram.com/usykaa

Хірн і Джошуа вже обмовилися, що переможець бою за абсолют віддасть пояс WBO після перемоги. Тобто, щоб відразу не виходити на Усика, Ф'юрі або Джошуа залишать пояс.

Варіантів для Олександра сила-силенна: в супертяжах неоране поле суперників, з якими можна було б зустрітися, аж до Деонтея Вайлдера, але так далеко, швидше за все, не зайде. Найімовірніше, Усик зустрінеться з Джозефом Джойсом - наступним у рейтингу WBO.

Джойс уже програвав Олександру - в напівпрофесіоналах. Але тоді Усик був олімпійським чемпіоном, а Джойс - одним з проспектів-любителів Англії. Тепер все змінилося: Джо змужнів, став сильнішим, витримав бомбардування від Дюбуа, перемігши достроково і просто виглядає тим, хто може вриватися в чемпіонську гру. Українцеві не буде просто ну ось зовсім.

А вже переможець їхньої пари піде на абсолют. Можливо, навіть у кінці 2021 року.

Підсумок: Усик боксуватиме з Ф'юрі або Джошуа, тільки якщо пройде випробування Джойсом. Виграє - стане чемпіоном світу і буде в кроці від абсолюту. Програє - доведеться все починати з нуля.

Джерело: sport.ua

Автор: Лев Кравців