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Ломаченко зберіг місце в ТОП-10 кращих боксерів світу Pound-for-pound

Заголом зміни торкнулися лише нижньої частини списку
Ексчемпіон світу з боксу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко, який втратив титули після поразки у поєдинку з американцем Теофімо Лопесом, залишився у десятці кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (Pound-for-pound) за версією авторитетного видання The Ring.
Ломаченко зберіг місце в ТОП-10 кращих боксерів світу Pound-for-pound Василь Ломаченко. Фото: К2

Щоправда, український боксер випав з ТОП-5, опустившись на сьому позицію, повідомляє "Укрінформ". Інший українець - Олександр Усик, який переміг британця Дерека Чісору, залишився на четвертому місці, повідомляє Klitschko-brothers.com.

Заголом зміни торкнулися лише нижньої частини списку. Зокрема, редакція вирішила змінити 9-го номера. Чемпіон WBA Super/IBF у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг), 29-річний британець Джош Тейлор вибив з ТОП-10 володаря титулів WBC/IBF у напівважкій вазі (до 79.4 кг), росіянина Артура Бетербієва.

ТОП-10 кращих боксерів світу Pound-for-pound:

  • Сауль Альварес, Мексика
  • Наоя Іноуе, Японія
  • Теренс Кроуфорд, США
  • Олександр Усик, Україна
  • Еррол Спенс-молодший, США
  • Теофімо Лопес, США
  • Василь Ломаченко, Україна
  • Хуан Франсиско Естрада, Мексика
  • Джош Тейлор, Велика Британія
  • Геннадій Головкін, Казахстан.

Нагадаємо, що Ломаченкові зробили операцію на правому плечі

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06 11 2020 15:50
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