СПОРТ НОВИНИЕксчемпіон світу з боксу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко, який втратив титули після поразки у поєдинку з американцем Теофімо Лопесом, залишився у десятці кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (Pound-for-pound) за версією авторитетного видання The Ring.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ломаченко зберіг місце в ТОП-10 кращих боксерів світу Pound-for-pound
Заголом зміни торкнулися лише нижньої частини списку
Василь Ломаченко. Фото: К2
Щоправда, український боксер випав з ТОП-5, опустившись на сьому позицію, повідомляє "Укрінформ". Інший українець - Олександр Усик, який переміг британця Дерека Чісору, залишився на четвертому місці, повідомляє Klitschko-brothers.com.
Заголом зміни торкнулися лише нижньої частини списку. Зокрема, редакція вирішила змінити 9-го номера. Чемпіон WBA Super/IBF у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг), 29-річний британець Джош Тейлор вибив з ТОП-10 володаря титулів WBC/IBF у напівважкій вазі (до 79.4 кг), росіянина Артура Бетербієва.
ТОП-10 кращих боксерів світу Pound-for-pound:
- Сауль Альварес, Мексика
- Наоя Іноуе, Японія
- Теренс Кроуфорд, США
- Олександр Усик, Україна
- Еррол Спенс-молодший, США
- Теофімо Лопес, США
- Василь Ломаченко, Україна
- Хуан Франсиско Естрада, Мексика
- Джош Тейлор, Велика Британія
- Геннадій Головкін, Казахстан.
Нагадаємо, що Ломаченкові зробили операцію на правому плечі
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