Болгарія виявила мережу, яка поширювала російську дезінформацію
Про це повідомляє Euractiv.
Стало відомо про це з дослідження болгарського аналітичного центру Human and Social Studies Foundation, який спеціалізується на дослідженні російської пропаганди в інтернеті.
Аналітики виявили мережу з 400 сайтів, які, схоже, створили саме для того, аби транслювати російські наративи на болгарську аудиторію.
Дослідники дійшли висновків, що збільшення кількості таких ресурсів – одна з причин швидкого зростання обсягів російської пропаганди у болгарському Інтернет.
До кінця минулого року, порівняно з 2021, кількість такого контенту зросла майже в 20 разів, головних сплесків було два – на початку і в кінці року.
"На початку року сформувалася невелика мережа агрегаторів, які підсилювали російські наративи. До кінця року вона розрослася у велетенську машину ( 370 сайтів), що збільшило поширення кожного меседжу приблизно у 400 разів", – пишуть автори.
Сайти скоріш за все використовують платформу Share4Pay, яка сплачує користувачам за поширення новин з цих сайтів у соцмережах.
Аналітики також помітили надзвичайно високу активність у Facebook – тисячі постів на сторінках у групах, що отримали понад 7,6 млн реакцій. Зазвичай це розважальні чи комерційні сторінки, а не новинні.
Дослідники вважають, що не всі меседжі російської дезінформації сприймають однаково.
Наприклад, переконання про могутність "другої армії світу" - знижується, а позитивне сприйняття путіна впало втричі.
Зате краще сприймають наративи про те, що, наприклад, Болгарія на боці України, тому що болгарський уряд залежить від західних партнерів і що Захід "втягнув росію у війну" або що військова допомога Україні втягує Болгарію у війну.