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Болгарія виявила мережу, яка поширювала російську дезінформацію

20 червня 2023, 12:59
Болгарія виявила мережу, яка поширювала російську дезінформацію
Фото: EURACTIV
В Болгарії встановили велику мережу сайтів, які були створені для поширення фейків і дезінформації, зокрема російської.

Про це повідомляє Euractiv

Стало відомо про це з дослідження болгарського аналітичного центру Human and Social Studies Foundation, який спеціалізується на дослідженні російської пропаганди в інтернеті. 

Аналітики виявили мережу з 400 сайтів, які, схоже, створили саме для того, аби транслювати російські наративи на болгарську аудиторію. 

Дослідники дійшли висновків, що збільшення кількості таких ресурсів – одна з причин швидкого зростання обсягів російської пропаганди у болгарському Інтернет. 

До кінця минулого року, порівняно з 2021, кількість такого контенту зросла майже в 20 разів, головних сплесків було два – на початку і в кінці року. 

"На початку року сформувалася невелика мережа агрегаторів, які підсилювали російські наративи. До кінця року вона розрослася у велетенську машину ( 370 сайтів), що збільшило поширення кожного меседжу приблизно у 400 разів", – пишуть автори. 

Сайти скоріш за все використовують платформу Share4Pay, яка сплачує користувачам за поширення новин з цих сайтів у соцмережах.  

Аналітики також помітили надзвичайно високу активність у Facebook – тисячі постів на сторінках у групах, що отримали понад 7,6 млн реакцій. Зазвичай це розважальні чи комерційні сторінки, а не новинні. 

Дослідники вважають, що не всі меседжі російської дезінформації сприймають однаково. 

Наприклад, переконання про могутність "другої армії світу" - знижується, а позитивне сприйняття путіна впало втричі. 

Зате краще сприймають наративи про те, що, наприклад, Болгарія на боці України, тому що болгарський уряд залежить від західних партнерів і  що Захід "втягнув росію у війну" або що військова допомога Україні втягує Болгарію у війну.

Болгаріяросійська дезінформаціяросійська пропаганда

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