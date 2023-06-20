Болгарія виявила мережу, яка поширювала російську дезінформацію

В Болгарії встановили велику мережу сайтів, які були створені для поширення фейків і дезінформації, зокрема російської.

Про це повідомляє Euractiv.

Стало відомо про це з дослідження болгарського аналітичного центру Human and Social Studies Foundation, який спеціалізується на дослідженні російської пропаганди в інтернеті.

Аналітики виявили мережу з 400 сайтів, які, схоже, створили саме для того, аби транслювати російські наративи на болгарську аудиторію.

Дослідники дійшли висновків, що збільшення кількості таких ресурсів – одна з причин швидкого зростання обсягів російської пропаганди у болгарському Інтернет.

До кінця минулого року, порівняно з 2021, кількість такого контенту зросла майже в 20 разів, головних сплесків було два – на початку і в кінці року.

"На початку року сформувалася невелика мережа агрегаторів, які підсилювали російські наративи. До кінця року вона розрослася у велетенську машину ( 370 сайтів), що збільшило поширення кожного меседжу приблизно у 400 разів", – пишуть автори.

Сайти скоріш за все використовують платформу Share4Pay, яка сплачує користувачам за поширення новин з цих сайтів у соцмережах.

Аналітики також помітили надзвичайно високу активність у Facebook – тисячі постів на сторінках у групах, що отримали понад 7,6 млн реакцій. Зазвичай це розважальні чи комерційні сторінки, а не новинні.

Дослідники вважають, що не всі меседжі російської дезінформації сприймають однаково.

Наприклад, переконання про могутність "другої армії світу" - знижується, а позитивне сприйняття путіна впало втричі.

Зате краще сприймають наративи про те, що, наприклад, Болгарія на боці України, тому що болгарський уряд залежить від західних партнерів і що Захід "втягнув росію у війну" або що військова допомога Україні втягує Болгарію у війну.