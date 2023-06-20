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Франко-італійську систему ППО SAMP/T розгорнули в Україні

20 червня 2023, 09:08
Франко-італійську систему ППО SAMP/T розгорнули в Україні
джерело espreso
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що зенітно-ракетна система середньої дальності SAMP/T франко-італійського виробництва вже доставлена в Україну

Про це передає видання RaiNews.

"Париж оголосив на початку лютого про постачання цього аналога системи Patriot. Я щасливий, що можу оголосити разом із моєю італійською колегою Джорджією Мелоні, що франко-італійський SAMP/T тепер розгорнуто і введено в експлуатацію в Україні, де він захищає ключові об'єкти і життя людей", - сказав Макрон.

Видання RaiNews пише, що SAMP/T MAMBA це перша в Європі протиракетна система великої дальності, яка має допомогти Україні впоратися з атаками російських безпілотників, ракет і літаків.

SAMP/T може знищувати ворожі літаки на дальності від 3 до 100 км, а також балістичні ракети на дальності від 3 до 25 км, висота ураження - до 25 км. 

Всі 8 ракет Астер-30, які містяться на одній пусковій установці, можуть бути відстріляні в одному залпі за 10 секунд.

Розробником і виробником зенітного ракетного комплексу SAMP/T є європейський консорціум Eurosam.

Днями стало відомо, що Макрон намагається перешкодити Бену Воллесу стати наступним генсеком НАТО.

ППОSAMP/t

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